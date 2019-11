Furor en Argentina por los mini pigs: ¿cuánto salen las mascotas del momento?

Esta especie es proveniente de Vietnam y no llega a pesar más de 40 kilos cuando son adultos. Por el momento la importación no está prohibida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), aunque al ser una especie no tradicional existen ciertos requisitos sanitarios.

En el país existen pocos criaderos de esta especie de cerdos. Por ende, la mayoría los trae desde afuera.

Se trata de un animal muy inteligente que desarrolla un vínculo emocional con su dueño. Esto los hace muy solicitados como mascotas.

En internet los mahosse venden desde los $10.000. Sin embargo, una hembra puede alcanzar los $20.000.