Por qué no debes usar Palo Santo para "limpiar" las energías y para qué sirve realmente

Esta práctica muy conocida suele interpretarse mal, por lo que puede generar el efecto opuesto al que muchos imaginan.

Para aprovechar los beneficios del Palo Santo, hay que usarlo de manera correcta.

El Palo Santo se popularizó en los últimos años y hoy forma parte de numerosas rutinas para fomentar el bienestar, la relajación y la espiritualidad. De hecho, su aroma tan característico hizo que muchas personas lo incorporaran en sus hogares , oficinas y espacios de meditación.

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De todas formas, alrededor de esta madera existen creencias que muchos confunden . Una de las más conocidas sugiere que sirve para eliminar energías negativas de un ambiente, pero no todas las corrientes espirituales creen que esa interpretación sea del todo correcta.

El Palo Santo proviene del árbol Bursera graveolens , una especie nativa de distintas regiones de América Latina. Puede encontrarse en países como Perú, Ecuador, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Brasil, donde forma parte de tradiciones culturales con siglos de historia.

Su nombre significa "madera sagrada" y está asociado a los usos ceremoniales que numerosos pueblos originarios le adjudicaron durante generaciones. La particularidad de esta especie es que sus propiedades aromáticas se desarrollan después de la muerte natural del árbol y tras un proceso de secado que puede extenderse durante varios años.

La madera cuenta con un perfume intenso con notas amaderadas y matices cítricos, característica por la que suele emplearse en sesiones de yoga, aromaterapia, meditación y prácticas de relajación.

Aunque muchas personas creen que el humo del Palo Santo elimina cargas negativas, varias corrientes energéticas sostienen que la madera no tendría la capacidad de expulsar energías presentes en un espacio. En cambio, su papel estaría relacionado con la conservación o fijación de determinadas vibraciones dentro de un ambiente.

Por ese motivo, si una habitación atraviesa momentos de tensión, discusiones o sensaciones desagradables, prender un Palo Santo sin una preparación previa podría contribuir a mantener ese estado energético en lugar de modificarlo.

La principal finalidad atribuida a esta madera consiste en reforzar sensaciones de calma, armonía, protección y bienestar una vez que el espacio ya fue acondicionado mediante otros métodos.

Palo Santo vela El Palo Santo se ha usado históricamente. Magnific

Cómo utilizar correctamente el Palo Santo

Según las prácticas tradicionales más populares, el Palo Santo debería emplearse después de una limpieza previa del ambiente, la cual suele hacerse con hierbas aromáticas como salvia, romero o ruda.

Antes de encender la madera, se recomienda abrir parcialmente puertas o ventanas para favorecer la circulación del aire, lo que permite renovar el ambiente y preparar el espacio para el ritual posterior.

El encendido suele realizarse con una vela y para eso se pone el extremo de la madera cerca de la llama con una inclinación aproximada de 45 grados. Luego de mantener el fuego por unos 30 segundos, se sopla suavemente hasta obtener una columna de humo aromático.

En ese momento, muchas personas aprovechan para establecer una intención específica, la cual puede expresarse mentalmente o diciéndola en voz alta.

Una vez activado el humo, hay que caminar por la casa siguiendo la dirección de las agujas del reloj, porque según estas creencias, ese movimiento se asocia con la permanencia y el fortalecimiento de aquello que se desea conservar.

El recorrido generalmente empieza en los lugares más alejados de la entrada principal, avanzando de a poco hacia ella. En el trayecto hay que prestar atención especial a esquinas, marcos de ventanas y puertas.

Al finalizar, muchas personas hacen un gesto simbólico frente a la entrada para marcar el cierre del proceso. Después, la madera se deposita sobre una superficie resistente al calor, como un plato de cerámica o metal.

Es importante permitir que el Palo Santo se apague de manera natural. El contacto con agua puede deteriorar sus propiedades aromáticas y afectar las futuras utilizaciones.