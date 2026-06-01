Por qué los gatos buscan dormir sobre los electrodomésticos y cómo evitar riesgos

Esta costumbre frecuente entre las mascotas en realidad tiene una explicación concreta y puede traer inconvenientes en el hogar.

Los felinos suelen buscar los lugares más insólitos durante el invierno, pero eso tiene una explicación.

Quienes conviven con un gato suelen encontrarlo en los lugares menos pensados de la casa. Entre los puntos preferidos de estas populares mascotas se encuentran los televisores, computadoras, heladeras y otros aparatos que generan una temperatura agradable para ellos.

Aunque a simple vista parezca una conducta curiosa o divertida, detrás de esa elección existen motivos relacionados con la biología felina , la búsqueda de seguridad y ciertos estímulos que les resultan especialmente atractivos dentro de la casa.

Conocer las causas de este hábito permite comprender mejor las necesidades de los gatos y, al mismo tiempo, prevenir situaciones que podrían afectar tanto a las mascotas como a los equipos electrónicos.

Uno de los principales motivos se debe a la regulación de la temperatura corporal . Un gato sano mantiene valores de alrededor de los 39,2 °C, superior a la de los seres humanos. Para conservar ese nivel térmico necesita consumir energía constantemente, por lo que los aparatos electrónicos le ofrecen una fuente de calor estable que ayuda a reducir ese gasto energético.

La altura también juega un papel importante, ya que los felinos conservan comportamientos heredados de sus antepasados salvajes, que buscaban puntos elevados para observar el entorno y detectar posibles amenazas. Por eso suelen elegir la parte superior de una heladera o un microondas. Desde esos lugares tienen una visión más amplia del espacio y pueden controlar los movimientos.

Otro punto que les gusta es la combinación entre vibraciones y comodidad, ya que algunos motores producen un zumbido constante que puede ser muy relajante para los gatos. A esto se le suma que el metal o el plástico templado de muchos equipos les ofrece una base cómoda para acostarse durante varias horas.

Gato lavarropas Si bien parece inofensiva, esta práctica puede ser perjudicial para tu mascota. Pexels

Los riesgos que presentan estas prácticas

Aunque el hábito tiene una explicación natural, también puede generar problemas que conviene conocer, por ejemplo, uno de los peligros más frecuentes son las descargas eléctricas. Algunos gatos sienten curiosidad por los cables y pueden morder conexiones deterioradas o aislaciones dañadas, lo que incrementa el riesgo de accidentes domésticos.

Las quemaduras constituyen otro problema potencial, porque determinados aparatos alcanzan temperaturas elevadas en zonas específicas. La parte de atrás de una heladera, una tostadora o algunas superficies de cocción pueden provocar lesiones si el animal permanece demasiado tiempo en contacto con ellas.

También están los riesgos de las caídas, muchos electrodomésticos tienen terminaciones lisas donde el gato puede perder estabilidad al saltar o cambiar de posición. Un resbalón desde una altura considerable puede causar golpes o fracturas.

La situación se vuelve aún más delicada con lavadoras y secadoras, porque si el animal logra ingresar al tambor cuando el aparato permanece abierto, existe la posibilidad de quedar atrapado accidentalmente.

Por último, otro gran riesgo que no se suele tener en cuenta es el pelo acumulado cerca de rejillas de ventilación, ya que puede dificultar la refrigeración de ciertos dispositivos. Cuando esto pasa, los equipos trabajan a temperaturas más altas y aumentan las posibilidades de fallas técnicas o sobrecalentamiento.

Gato electrodoméstico Tu gato busca una fuente de calor estable en los meses más fríos. Pexels

Cómo terminar con este hábito

La forma más efectiva de modificar esta conducta consiste en ofrecer alternativas más atractivas para el gato, como las camas térmicas o mantas autocalentables que proporcionan una fuente de calor similar a la que encuentra sobre los aparatos electrónicos. Si se ponen en zonas tranquilas del hogar, es más probable que el animal las adopte.

Otra opción consiste en instalar rascadores altos, torres para gatos o estanterías especialmente diseñadas para ellos. Estas estructuras satisfacen su necesidad de altura y observación sin exponerlos a riesgos innecesarios.

También es posible volver menos interesantes los electrodomésticos con cinta de doble cara o papel de aluminio, materiales que suelen ser incómodos para las almohadillas de los felinos.

Como tip a tener en cuenta, las fragancias como el limón o la naranja suelen generar rechazo en muchos gatos y pueden ayudar a mantenerlos alejados de determinadas áreas. Es fundamental mantener los cables protegidos mediante canaletas, cerrar siempre las tapas de lavadoras y secadoras, y desconectar todos los equipos que no se usan son medidas que reducen notablemente los riesgos.