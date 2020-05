El protocolo que permite la vuelta al fútbol en Alemania

Los puntos más salientes del protocolo de seguridad sanitaria que se empleará en la Bundesliga

Todos los partidos se disputarán a puertas cerradas

Dentro del estadio solo podrá haber 300 personas contando ambos planteles, directivos y terceros directamente involucrados

Los estadios se dividirán en tres zonas. No podrá haber más de 115 personas en cada una de ellas.

La zona 1 será la cancha, túnel y vestuarios. La 2 la tribuna y áreas de prensa. la 3 los alrededores del estadio.

Habrá 10 periodistas por partido y las conferencias de prensa se realizarán de manera virtual

Los jugadores deberán mantener la distancia social dentro del vestuario, donde no podrán estar más de 40 minutos. Además, deberán utilizar barbijo en todo momento.

La salida a la cancha será por separado, no se realizará el saludo protocolar antes del juego y tampoco la fotografía grupal

Todos los jugadores del plantel deberán somenterse al test de Covid-19 una vez por semana.

Solo será puesto en cuarentena el futbolista que de positivo en el test por el coronavirus. El resto del plantel podrá seguir compitiendo.

No hay obligación de informar al público sobre los casos positivos. Solamente debe estar al tanto la Federación Alemana de Fútbol.

Mientras tanto, en Argentina

Nicolás Russo, miembro del Comité Ejecutivo y dirigente de peso en AFA, advirtió el martes por la noche que no cree posible que los entrenamientos en los equipos puedan volver el 25 de mayo, luego de que surgiera una versión en ese sentido después de una reunión que sostuvieron el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens.

"Hace un rato me enteré de la versión de que se podría volver a entrenar en grupos reducidos el 25 de mayo y me sorprendí mucho. No creo que sea posible hacerlo en esa fecha", remarcó Russo en diálogo con Télam.

Esta declaración va en consonancia con lo expresado hace exactamente un mes por él mismo, también a esta agencia, cuando sostuvo: "Con un poco de suerte, a fin de junio recién podrían volver a los entrenamientos normales los planteles, y a partir de ahí necesitarán un mínimo de 45 días de preparación para competir, por lo que hasta agosto no puede haber competencias".

En ese mismo sentido, Gonzalez García explicó posteriormente que en esa reunión desarrollada en el Ministerio de Salud, habló con Lammens "pero nunca de fecha probable de regreso a los entrenamientos".

"En lo que quedamos fue en que los equipos de trabajo de ambos ministerios empiecen a conversar a partir de la semana que viene en ciertos protocolos. Propuse cosas como que los jugadores vayan solos y ya vestidos a entrenar y dividir a los planteles. Pero son las ideas que estuvimos hablando y habrá que trabajar con los médicos de los equipos para que no haya riesgos", puntualizó.

"Es lógico pensar en septiembre como un mes para retomar la competencia, aunque sin contagios se podría volver antes", estimó el Ministro de Salud.

Mientras tanto, la FIFA también lanzó propuestas protectivas para cuando retomen las competencias en todo el mundo, como por ejemplo que los equipos estén habilitados a realizar cinco cambios por partido en vez de los tres actuales, algo que también provocó polémica y rechazo en varias ligas y especialmente en Argentina, donde por ejemplo el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, estimó que eso estaría desvirtuando la competencia.

Por lo pronto, entonces, lo único concreto en Argentina es que los que volvieron a las prácticas, y solamente en la provincia de Corrientes, son dos deportes que no son de contacto como el tenis y el remo. El fútbol, aparentemente, tendrá que seguir esperando un tiempo más.