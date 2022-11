Futuro del empleo: para 26% de argentinos la tecnología reemplazará a trabajadores

¿Cómo va a ser el trabajo dentro de 10 años? En la Argentina el 62% cree que va a ser totalmente diferente y el 38% parecido al de hoy. Ninguno opinó que se mantendría igual al actual. A nivel regional se mantiene la tendencia con el 65%, el 34% y el 1%.

Distinto

La mayoría imagina un trabajo diferente, pero... ¿de qué forma? El 66% de los especialistas argentinos afirma que va a mejorar, el 23% que no va a cambiar tanto y el 11% que va a empeorar. Junto a Chile, la Argentina es uno de los países en el que los profesionales son más pesimistas respecto del futuro. Sostienen que va a mejorar el 60% de los chilenos, el 72% de los ecuatorianos, el 75% de los peruanos y el 81% de los panameños.

¿Cuál va a ser el mayor desafío en el trabajo del futuro? Que los trabajadores logren adaptarse al nuevo mundo laboral y no queden fuera del sistema para el 43% de los argentinos; que las personas trabajadoras no desarrollen sus tareas aislados y no se pierda la sinergia del trabajo en equipo para el 30%; que no aumente la precarización laboral para el 10%; que no se pierdan los espacios de encuentro más sociales o recreativos para el 8%; que las personas trabajadoras no puedan generar vínculos más humanos que excedan la relación laboral para el 5%; y que las personas trabajadoras no se conviertan en autómatas que trabajen las 24 horas los 7 días de la semana para el 4%.

¿Cuáles van a ser las principales ventajas del trabajo del futuro? En la Argentina, que las personas trabajadoras puedan laborar desde cualquier parte del mundo con el 48%; mejores condiciones laborales con el 22%; que las personas trabajadoras puedan disfrutar realmente de trabajar de lo que les gusta con el 18%; que las personas trabajadoras no tengan que ir físicamente a la oficina el 7%; y que las personas trabajadoras tengan mejores beneficios, el 5%.

¿Cómo va a ser el trabajo en sí? Va a cambiar porque muchas tareas se van a automatizar y otras van a resolverse de nuevas formas para el 51%; muchos puestos van a desaparecer por la implementación de la tecnología y la automatización de muchas tareas para el 26%; se va a diversificar y cada vez se va a especializar más para el 12%; y se va a multiplicar y se van a demandar nuevos perfiles para el 11%.

En la Argentina, el 60% cree que el lugar de trabajo va a ser un híbrido entre la oficina y otros recintos; el 34% cualquier lugar por la posibilidad de realizar las tareas 100% de forma remota; el 4% en el metaverso o la virtualidad, y el 2% espacios compartidos con personas desconocidas. Ninguna de las personas participantes en la Argentina cree que va a seguir siendo la oficina.

Respecto de las relaciones laborales, el 58% de los especialistas considera que van a cambiar pero el trabajo en equipo y las nuevas formas de liderazgo van a ser la clave; el 33% que van a encontrar nuevas formas como siempre que hubo cambios; y el 9% que prácticamente van a desaparecer.