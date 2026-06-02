Quiénes son y dónde juegan los argentinos que disputarán el Mundial 2026 con otras selecciones

Fernando Muslera, Santiago Giménez y Hernán Galíndez serán algunos de los seis futbolistas argentinos que representarán a otras selecciones en la Copa del Mundo.

Faltan tan solo nueve días para la inauguración del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Son 26 los futbolistas que componen la Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni, pero no son los únicos argentinos que participarán.

Otros seis jugadores nacidos en el país representarán a las selecciones de México, Paraguay, Ecuador y Uruguay en esta Copa del Mundo.

Santiago Giménez es hijo del exfutbolista chaqueño de Boca e Independiente, Christian Giménez . Nació en Buenos Aires el 18 de abril de 2001 pero desde los cuatro años se crió en México cuando su padre fichó con el club Tiburones Rojos de Veracruz.

El centrodelantero en los últimos meses no tuvo mucho rodaje tras una lesión en el tobillo que sufrió en octubre del año pasado. Marcó tan solo un gol y dio 3 asistencias entre Serie A y Copa Italia con el AC Milán.

“Voy a decidir con el corazón. Me siento más mexicano entonces voy a representar a México”, declaró el futbolista que en 2019 había sido parte de la prelista de jugadores para el Mundial Sub 20 con Argentina.

Los argentinos que representarán a Paraguay

Juan José Cáceres nació en Dock Sud, Avellaneda, hizo inferiores en Boca hasta que quedó libre en séptima división y pasó a Racing. Juega de lateral derecho en el Dinamo Moscú y tiene contrato hasta 2029. Hace seis años había recibido el llamado de Eduardo Berizzo para sumarse a la selección paraguaya, pero no pudo hacer los papeles. En 2023 debutó con la Albirroja con la que disputó 16 partidos.

Alejandro Gamarra, más conocido como Kaku, nació en Ciudadela y hoy juega en Al Ain de Emiratos Árabes. Mientras era jugador de Huracán, el mediocampista disputó un Mundial Sub 20 para Argentina, pero optó por defender la camiseta de Paraguay, nacionalidad que heredó de su madre.

Otro de los argentinos que representará a Paraguay es Andrés Cubas, oriundo de Aristóbulo del Valle, Misiones. Debutó en Boca y tuvo pasos por el Pescara italiano, Defensa y Justicia, Talleres, Nimes Olympique de Francia y Vancouver Whitecaps de la MLS, equipo en el que juega desde 2022. En 2019 debutó en la Albirroja gracias a su ascendencia paraguaya y fue parte de la generación que regresó al país a una Copa del Mundo.

argentinos en paraguay Juan José Cáceres, Alejandro Gamarra y Andrés Cubas disputarán el Mundial 2026 con Paraguay.

Hernán Galíndez, el guardián del arco ecuatoriano

El arquero de Huracán, Hernán Galíndez representará a la selección de Sebastián Beccacece por segunda vez en un Mundial. El primero había sido en Qatar 2022. Jugó más de diez años en Ecuador por lo que accedió a la nacionalidad.

“Estamos orgullosos del plantel que tenemos. Vamos a luchar para hacer el mejor Mundial en la historia de Ecuador. Si llego a ser campeón del Mundo no atajo más. Ese día me retiro y qué más puede soñar uno. Para cumplir las cosas hay que soñarlas y eso se sueña todos los días”, declaró el rosarino en la previa del amistoso contra Arabia Saudita.

Fernando Muslera, de pasaporte argentino pero sentimiento uruguayo

Uno de los casos más interesantes es el de Fernando Muslera, el arquero de Estudiantes de la Plata que disputará su quinto Mundial con Uruguay. Nació en Buenos Aires en 1986, horas después de la victoria argentina frente a la Celeste en la Copa del Mundo de 1986.

“La anécdota es tal cual y me la contó mi mamá de grande. El partero le dijo, 'con lo que costaron el parto y el partido, me imagino que le pondrán Pedro Pablo', sin saber que mis padres eran uruguayos. ¡Y claro, ellos se negaron rotundamente!”, explicó Muslera en una entrevista con FIFA. A los ocho meses de su nacimiento regresaron a Uruguay y afirma que aunque su pasaporte diga nacionalidad argentino su sentimiento es “ciento por ciento uruguayo”: