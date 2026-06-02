La película animada que millones vieron en el cine, ya está disponible en Prime Video + Agregar ámbito en









Una opción ideal para ver en familia, entretenerse y reírse con los personajes más tiernos y divertidos

El plan ideal para el fin de semana en familia. Imagen: Freepik

Las películas animadas ocupan un lugar destacado dentro del catálogo de Prime Video, que cuenta con una amplia selección de títulos para disfrutar en familia. Desde clásicos del género hasta los grandes éxitos recientes de la pantalla grande, la plataforma se consolidó como una de las opciones preferidas para grandes y chicos.

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Entre sus incorporaciones más destacadas aparece una producción que conquistó la taquilla internacional y volvió a reunir a algunos de los personajes más queridos del cine animado. Con humor, acción y aventuras para todas las edades, la propuesta logró atraer tanto a los fanáticos históricos de la saga como a nuevas generaciones.

Se trata de Mi villano favorito 4, la exitosa película de Illumination que marcó el regreso de Gru, los Minions y toda su familia en una nueva historia repleta de situaciones disparatadas y personajes inolvidables.

Mi villano favorito 4 Con nuevos personajes, continúa la historia de uno de los personajes más queridos del mundo animado. Imagen: Prime Video

De qué trata Mi villano favorito 4 La historia vuelve a centrarse en Gru, quien dejó atrás su vida como supervillano para convertirse en agente de la Liga Anti-Villanos. Mientras intenta mantener el equilibrio entre sus responsabilidades y la vida familiar, un nuevo desafío aparece para poner a prueba su tranquilidad.

La familia también atraviesa cambios importantes con la llegada de Gru Jr., el nuevo integrante del hogar. El pequeño tiene una personalidad tan particular como impredecible, lo que genera situaciones tan divertidas como caóticas dentro de la casa. Mi villano favorito 4 Nuevos desafíos, más aventuras y más disparates. La película que no te podés perder en Prime Video. Imagen: Prime Video Pero la calma dura poco. Una amenaza proveniente del pasado obliga a Gru y a sus seres queridos a enfrentar un peligro inesperado. Nuevos enemigos aparecen en escena y desencadenan una serie de acontecimientos que cambiarán la rutina de todos. Al mismo tiempo, los Minions vuelven a robarse buena parte del protagonismo con ocurrencias desopilantes y sorprendentes transformaciones. Entre secuencias de acción, humor y aventuras, la película ofrece un entretenimiento ideal para disfrutar en familia. Prime Video: tráiler de Mi villano favorito 4 Embed - MI VILLANO FAVORITO 4 - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD Prime Video: elenco de Mi villano favorito 4 Steve Carell (Gru)

Kristen Wiig (Lucy Wilde)

Will Ferrell (Maxime Le Mal)

Sofía Vergara (Valentina)

Pierre Coffin (Minions)