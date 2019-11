Gioja: "Julian Cook no conoce de peronismo ni de cáncer"

"Dude mucho antes de manifestar mi opinión contraria acerca de los dichos deplorables del CEO de FlyBondi, Julian Cook, sobre que el peronismo es un cáncer. Y dude, no porque semejante afirmación no mereciera el total y absoluto repudio y no sólo del Peronismo, sino de todo el arco político argentino e incluso de los padecientes y familiares de quienes enfermaron de cáncer; ya que al opinar seguramente le doy entidad a un sujeto que se aprovechó de las condiciones de laxitud que le ofreció el gobierno de Mauricio Macri para instalar su empresa controlada por una sociedad radicada en las Islas Caimán y que ni es argentino", sostuvo Gioja.