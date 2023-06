Glenda Jackson reinó en la escena, el cine y hasta en la política británica

Glenda Jackson, quien según su agente murió “pacíficamente en su casa de Blackheath”, un distrito del sur de Londres, tras una breve enfermedad, no solo sedujo al autor de “Rayuela” sino a generaciones enteras de espectadores: de teatro, en su propio país, y de cine en todo el mundo. Su última película, junto al veterano Michael Caine, aún no fue estrenada, y se titula “The Great Escaper”. Jackson fue vital, luminosa e inconformista, al punto tal de que cuando abandonó la actuación para iniciar una carrera política, desde el partido laborista, su firme oposición al thatcherismo le provocó más de un enfrentamiento violento en el Parlamento.

Del mismo modo, no fue a recibir ninguno de los dos Oscars que ganó como Mejor Actriz: en 1969 por su papel en “Mujeres enamoradas” (“Women in Love”, sobre la novela de D. H. Lawrence, que se exhibió en incontables trasnoches en el cine Arte, de Diagonal Norte) y en 1973 por la comedia “Un toque de distinción” (“A Touch Of Class”), que fue un éxito de meses en la Argentina. “No se hace una obra para competir por un premio...”, explicó varias veces. “Yo no gané esos Oscar. Me los dieron”.