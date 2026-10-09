Guillermo Frada, alergista: "La alergia puede dar una alergia oftálmica, donde lo más importante es cuando uno se refriega los ojos permanentemente, eso puede dar lugar a alteraciones en la córnea"

El especialista alertó sobre las consecuencias de las alergias sin tratamiento, desde lesiones en la córnea hasta cambios en los dientes y riesgos por automedicación.

El alergista Guillermo Frada advirtió que las alergias sin tratamiento pueden afectar la córnea, la respiración y el desarrollo de la dentadura, y recomendó realizar un diagnóstico para indicar la terapia adecuada.

Con la llegada de la primavera , la presencia de polen, ácaros y otros alérgenos puede intensificar los síntomas de las personas alérgicas. La rinitis, los estornudos, la picazón y el lagrimeo suelen confundirse con un resfrío, aunque existen diferencias que permiten orientar el diagnóstico.

El médico alergista Guillermo Frada advirtió que postergar la consulta puede agravar los síntomas y afectar otras áreas de la salud. Entre las principales complicaciones, señaló las alteraciones en la córnea por frotarse los ojos de manera constante, los cambios en el desarrollo del paladar y la dentadura asociados con la respiración bucal, y los efectos adversos de utilizar medicamentos sin supervisión profesional.

Uno de los riesgos señalados por Frada es la alergia oftálmica , que puede provocar picazón y molestias en los ojos. Cuando una persona se refriega los ojos repetidamente, puede generar lesiones o alteraciones en la córnea y comprometer la visión. Por eso, el especialista recomendó no minimizar estos síntomas ni dejar que se prolonguen sin una evaluación médica.

La falta de tratamiento también puede mantener la inflamación de las vías respiratorias y afectar la calidad de vida. Durante la primavera, los pólenes de gramíneas, malezas y árboles pueden desencadenar estornudos, congestión nasal, secreción transparente y lagrimeo. En personas susceptibles, la exposición a determinados alérgenos también puede favorecer episodios de broncoespasmo.

Para diferenciar una alergia de un resfrío, el médico explicó que los cuadros alérgicos suelen acompañarse de picazón, estornudos frecuentes y secreción nasal clara , sin fiebre ni decaimiento general en muchos casos. Las infecciones virales, en cambio, pueden producir malestar corporal, fiebre y otros síntomas. Si las molestias se repiten o persisten, la consulta permite identificar la causa y definir el tratamiento adecuado.

De la rinitis a los brackets: cómo afecta la respiración bucal a los dientes y el paladar

La rinitis alérgica puede provocar una obstrucción persistente de la nariz y llevar a que la persona respire habitualmente por la boca. Esta conducta puede tener consecuencias particulares durante la infancia y la adolescencia, etapas en las que todavía se desarrolla la estructura facial.

Frada advirtió que la respiración bucal sostenida puede alterar la formación del paladar y la posición de los dientes. En algunos casos, estos cambios pueden requerir atención odontológica para corregir problemas de mordida o alineación dental. El impacto depende de cada paciente y de cuánto tiempo se mantenga la dificultad respiratoria.

El especialista también señaló que corregir las consecuencias dentales puede resultar más complejo si no se trata la causa que dificulta respirar por la nariz. Por eso, el abordaje puede requerir la participación de profesionales de distintas áreas: tratar la alergia y atender las alteraciones odontológicas son medidas complementarias cuando ambas situaciones están presentes.

Los riesgos de automedicarse con corticoides y descongestivos nasales

Ante la congestión y los estornudos, algunas personas recurren directamente a la farmacia sin contar con un diagnóstico. Frada advirtió que la automedicación puede ser riesgosa, en especial cuando se utilizan descongestivos nasales durante períodos prolongados o corticoides sin indicación y seguimiento médico.

Los descongestivos nasales pueden provocar un efecto rebote: cuando se utilizan de manera excesiva o durante más tiempo del recomendado, la congestión puede reaparecer o empeorar al suspenderlos. Los corticoides, por su parte, pueden generar efectos adversos que dependen del tipo de medicamento, la dosis, la duración y la vía de administración.

La recomendación es evitar tratamientos por cuenta propia y consultar con un profesional para determinar qué medicamento corresponde y durante cuánto tiempo utilizarlo. Un diagnóstico correcto permite distinguir la alergia de otras afecciones y elegir un tratamiento que controle los síntomas sin sumar riesgos innecesarios.

Prick test y estudios de IgE: cómo identificar el alérgeno desencadenante

Para conocer el origen de una reacción alérgica, los especialistas cuentan con herramientas como el Prick test, una prueba cutánea que ayuda a identificar la sensibilización frente a determinados alérgenos. Se realiza bajo supervisión profesional y sus resultados deben interpretarse junto con los síntomas y los antecedentes de cada paciente.

Otra herramienta es la medición de la inmunoglobulina E (IgE), un anticuerpo que participa en las respuestas alérgicas. Un nivel elevado de IgE total puede aportar información, aunque por sí solo no confirma una alergia ni identifica necesariamente cuál es la sustancia que provoca los síntomas. Según el caso, el médico puede solicitar estudios específicos adicionales.

Frada remarcó que identificar el desencadenante permite diseñar un tratamiento adecuado y adoptar medidas para reducir la exposición. Los ácaros pueden encontrarse en elementos del hogar, como la ropa de cama y los peluches, mientras que los pólenes aumentan la exposición al aire libre en determinadas épocas del año. La evaluación alergológica permite mejorar el control de los síntomas y la calidad de vida, además de ayudar a prevenir complicaciones.