La Caja de Jubilaciones de Córdoba celebró la llegada de la primavera en el Espacio Illia con música y talleres

La jornada reunió a quienes ya participan del espacio y también recibió a nuevos asistentes interesados en conocer sus actividades.

Más allá del festejo, el espacio mantiene durante todo el año actividades pensadas para personas mayores de 55 años.

La Caja de Jubilaciones de Córdoba celebró la llegada de la primavera con música, baile y distintas propuestas en el Espacio Illia. El encuentro reunió a personas mayores que participan de sus talleres y también recibió a quienes se acercaron por primera vez.

La jornada tuvo mucho de encuentro entre compañeros, profesores y familias, pero también permitió mostrar una parte de la actividad cotidiana del espacio. Allí funcionan cursos y opciones recreativas para aprender, moverse, compartir con otras personas o comenzar algo nuevo.

El Espacio Illia cuenta con talleres para personas mayores de 55 años y una oferta bastante amplia . Hay alternativas para quienes prefieren las actividades físicas, pero también cursos relacionados con la música, los idiomas, la lectura, las manualidades y el uso de herramientas digitales.

Los talleres están abiertos a mayores de 55 años y muchas propuestas se pueden empezar sin experiencia previa.

También hay diferencias en la duración. Algunos cursos acompañan buena parte del año y tienen encuentros regulares, mientras que otros aparecen como seminarios, propuestas más breves o jornadas especiales. Eso permite acercarse sin asumir siempre el compromiso de varios meses.

Aprender a manejar mejor el celular, trabajar la memoria, bailar, cantar, pintar, leer o hacer trabajos manuales son algunas de las posibilidades que suelen formar parte de la programación.

A esas alternativas se suman otras que aparecen a medida que avanza el ciclo. Quienes ya participan pueden probar algo diferente y quienes recién llegan cuentan con distintas opciones antes de decidir dónde anotarse.

El festejo de la primavera sirvió para presentar parte de ese trabajo. Los grupos tuvieron su espacio dentro de la celebración y compartieron con el público algunas de las actividades que desarrollan habitualmente.

Talleres, baile y música en vivo: los momentos destacados del festejo

La música fue una de las protagonistas del encuentro y estuvo acompañada por presentaciones de quienes forman parte del Illia. Varios asistentes pudieron mostrar frente a compañeros, familiares y visitantes lo que preparan en sus encuentros semanales.

El baile también tuvo su momento y rápidamente sumó a otras personas que estaban en el lugar. No hacía falta pertenecer a un grupo de danza para participar y buena parte de la jornada terminó teniendo un clima mucho más abierto.

Fechas como la llegada de la primavera permiten reunir en un mismo espacio a personas que habitualmente tienen horarios y cursos diferentes. Algunos pudieron acompañar a compañeros con los que comparten parte de la semana y otros conocieron trabajos que se realizan en grupos distintos.

Quienes hacen música se presentaron frente a otros asistentes, mientras que los grupos vinculados con el movimiento y el baile encontraron una ocasión diferente para mostrar lo aprendido.

También hubo tiempo para conversar, reencontrarse y pasar un rato fuera de la rutina habitual de cada curso. Muchas personas llegan al Illia por una actividad concreta y terminan construyendo vínculos con otros asistentes. Música en vivo, baile y muestras de los distintos grupos ocuparon buena parte de una jornada en la que los propios participantes fueron protagonistas.

No hace falta ser jubilado provincial para participar: alcanza con tener más de 55 años y anotarse en las propuestas disponibles. cajajubilaciones.cba.gov.ar

Cómo inscribirse y participar de los programas del Espacio Illia

El Espacio Illia está destinado a personas mayores de 55 años. No es necesario ser jubilado de la Provincia para participar, por lo que también pueden acercarse quienes reciben un beneficio nacional o cumplen con la edad requerida aunque todavía estén en actividad.

Las opciones se ofrecen en las sedes de Córdoba y Río Cuarto, mientras que algunos cursos cuentan con modalidad virtual. Parte de la programación puede seguirse así sin necesidad de asistir presencialmente.

La inscripción se abre de acuerdo con cada propuesta y los lugares disponibles. En aquellos casos con una cantidad limitada de participantes conviene revisar las convocatorias cuando se publican, ya que los cupos pueden completarse.

Parte de los trámites se realiza mediante Ciudadano Digital. Allí se habilitan los registros correspondientes cuando comienza una convocatoria, junto con la información necesaria para elegir el curso y completar la inscripción.

No todas las opciones comienzan al mismo tiempo. A lo largo del año pueden aparecer nuevos seminarios, encuentros o actividades de menor duración, por lo que quienes no consiguieron lugar al inicio del ciclo todavía pueden encontrar otras alternativas.

Las fechas y condiciones de cada convocatoria se informan a través de los canales oficiales del Espacio Illia. También es posible consultar qué cursos tienen lugares disponibles, cuáles son sus horarios y bajo qué modalidad funciona cada uno.