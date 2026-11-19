La especie forma parte de la urbe desde hace más de un siglo, pero su polen provoca rinitis y conjuntivitis en muchas personas.

Los plátanos son parte del paisaje habitual de la Ciudad de Buenos Aires . Sus copas grandes dan sombra en avenidas y veredas, pero durante la primavera también generan molestias para quienes tienen sensibilidad a su polen . Estornudos, congestión nasal, picazón y ojos llorosos protagonizan esta época del año.

La presencia de esta especie no es arbitraria. Su expansión se debe a las decisiones de planificación urbana que se tomaron desde fines del siglo XIX , cuando Buenos Aires empezó a incorporar árboles en sus calles y espacios públicos. Más de un siglo después, el plátano sigue entre las variedades más numerosas del arbolado porteño, representando alrededor del 8,7% del total. Un relevamiento basado en el censo oficial de la Ciudad identificó cerca de 33.900 ejemplares .

La historia del arbolado porteño empezó a tomar forma durante la segunda mitad del siglo XIX. En 1881 se registraron las primeras tareas sistemáticas de plantación en las calles de la Ciudad. Para entonces, la cantidad de árboles todavía era reducida: en 1885 había poco más de 1.100 ejemplares, en buena medida incorporados por iniciativa de los propios vecinos.

Uno de los principales cambios llegó con la designación del paisajista francés Carlos Thays como director de Paseos Públicos, en 1891. Durante su gestión impulsó un plan de forestación que modificó la fisonomía de Buenos Aires. Se plantaron alrededor de 150.000 árboles y se incorporaron distintas especies para las calles, avenidas y espacios verdes.

El plátano formó parte de las variedades elegidas durante ese proceso de expansión del arbolado urbano. Su uso respondía a características valoradas para una ciudad en crecimiento: alcanza gran tamaño, desarrolla una copa amplia y da sombra en las veredas.

También tolera condiciones propias del ambiente urbano, por lo que se convirtió en una alternativa frecuente para acompañar las calles y avenidas. Actualmente, el plátano de sombra (Platanus x hispanica) es el segundo árbol más plantado en CABA, detrás del fresno americano.

Por qué generan alergia y cómo prevenirla

El principal responsable de las reacciones alérgicas es el polen que libera el árbol durante su floración. En Buenos Aires, el período de mayor exposición se concentra durante la primavera, especialmente entre septiembre y octubre. Las partículas se dispersan por el aire y pueden llegar a personas que no viven ni circulan directamente junto a un plátano.

Cuando una persona sensibilizada entra en contacto con ese polen, su sistema inmunológico desencadena una respuesta que puede afectar las vías respiratorias y los ojos. Los síntomas más frecuentes son estornudos repetidos, secreción nasal transparente, congestión, picazón en la nariz y la garganta, lagrimeo y enrojecimiento ocular. En quienes tienen asma, también pueden aparecer tos y dificultades para respirar.

Para reducir la exposición, los especialistas recomiendan evitar las salidas prolongadas en días de mucho viento o cuando se registra una elevada concentración de polen. El uso de anteojos de sol y, en situaciones de mayor exposición, de barbijo puede ayudar a disminuir el contacto con las partículas.

Al volver a casa, conviene cambiarse la ropa, lavarse la cara y, si es necesario, ducharse para lavar el polen que quedó en la piel y el pelo. También se recomienda mantener cerradas las ventanillas del auto y revisar los filtros del aire acondicionado. Los lavados nasales con solución salina pueden ayudar a limpiar las vías respiratorias. Si los síntomas se repiten cada primavera, se recomienda tener una consulta con un especialista en alergia.

Los barrios con más árboles de plátano

El relevamiento de los ejemplares porteños muestra que Palermo encabeza el listado de barrios con mayor presencia de esta especie, con 3.490 árboles. Después aparecen Flores, Belgrano y Villa Urquiza, todos con más de 1.400 ejemplares.

Ranking de los diez barrios con más plátanos:

Palermo: 3.490 ejemplares

Flores: 1.578

Belgrano: 1.497

Villa Urquiza: 1.486

Villa Devoto: 1.454

Almagro: 1.240

Caballito: 1.221

Mataderos: 1.153

Villa Crespo: 1.113

Villa del Parque: 1.025

El mapa también identifica las avenidas y calles donde se concentra una mayor cantidad de ejemplares. La avenida Avellaneda encabeza ese listado, con 345 plátanos. Le siguen la avenida Caseros, con 295, la avenida de los Incas, con 290, Hipólito Yrigoyen y la avenida Coronel Roca, ambas con 288.