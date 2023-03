Guionistas admitirá la Inteligencia Artificial







La propuesta del gremio choca con la de la oficina de derechos de autor. El crédito, sin embargo, será exclusivo del creador humano.

Debate. El Gremio de Guionistas de EE.UU. admitirá el uso de la IA.

Un días después de que la Oficina de Derechos de Autor de EE.UU. dictaminara que las obras realizadas con Inteligencia Artificial (IA), ya sean pictóricas, literarias, etc., no devengarán derechos de autor, el Gremio de Guionistas (The Guild Writers of America) propuso, en una resolución aparentemente contradictoria. permitir que la IA escriba guiones, siempre y cuando no afecte a los créditos o los honorarios de los guionistas.

La noticia, publicada ayer por “Variety”, trajo un malestar inmediato en el medio, que ya venía en ebullición desde que las creaciones con IA empezaron a convertirse en cada vez más frecuentes.



El gremio había dicho anteriormente que propondría “regular” el uso de la IA en el proceso de escritura, que ha surgido recientemente como una preocupación para los escritores que temen perder sus trabajos. Pero, contrariamente a lo que algunos esperaban, no ha propuesto una prohibición total del uso de la tecnología de IA sino una “colaboración” con el guionista, ayuda de la que muchos desconfían.



Esa propuesta permitiría a un guionista utilizar ChatGPT para que lo “ayude” a escribir un guión sin tener que compartir los créditos de escritura ni dividir las ganancias. En Hollywood, al igual que en otros territorios de producción cinematográfica industrial, no es frecuente que un estudio o un productor deje de “meter mano” en la obra de un guionista, salvo que se trate de alguien de vasta y probada trayectoria, y a veces ni eso. En Italia, por caso, los guiones suelen estar escritos por entre cuatro o seis libretistas, y a veces hasta con “diálogos adicionales” de un séptimo u octavo. Hollywood suele ocultar ese trabajo colectivo en los créditos de un film, pero se practica de la misma forma. Steve Martin hizo un chiste famoso en la entrega de un Oscar a Mejor Guión, dijo: “En este guión el estudio no me ha tocado una sola palabra. Esa palabra que no me tocó está en la página 34”.

También, dice ahora la WGA, el ejecutivo de un estudio puede entregar a un guionista un guión generado por IA para que éste lo reescriba o pula, y el guionista “humano” aparecería como guionista principal del proyecto. La propuesta, sostiene entonces el Gremio, trataría a la IA como una herramienta, un “Final Draft” (versión final) y no como un guionista como tal. Su intención, asegura, es permitir que los escritores se beneficien de la tecnología sin tener que compartir crédito con los fabricantes de software. Sin embargo, nada se ha dicho de qué ocurre cuando un guión se escribe completamente solo, sin ayuda de una persona. De acuerdo con la Oficina de Derechos de Autor, no debería devengar copyright. Y eso enfrentaría a los estudios a un serio problema legal.

La propuesta del gremio se debatió con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que todavía no se pronunció sobre el tema. Esta propuesta de la WGA establece que el material generado por IA no se considerará “material literario” o “material de origen”.Este último termino es fundamental en el acuerdo básico mínimo: es lo que produce un “escritor” (incluidas historias, tratamientos, guiones, diálogos, bocetos, etc.). Si un programa de IA no puede producir “material literario”, entonces no puede ser considerado un “escritor” en un proyecto. Por “material original” se entienden novelas, obras de teatro y artículos de revistas en los que puede basarse un guión. Si un guión se basa en material original, no se considera un “guión original. Al declarar que ChatGPT no puede escribir “material original”, el gremio estaría diciendo que un guionista podría adaptar una historia corta escrita por una IA y aún así obtener el crédito completo..El Gremio de Guionistas continuará negociando durante las próximas dos semanas antes de informar a sus miembros sobre los pasos a seguir y una posible huelga.