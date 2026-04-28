El peronismo acelera en las provincias y busca ordenarse frente al mal momento del Gobierno

Ricardo Quintela continúa tejiendo redes a nivel federal, mientras que en los PJ neuquino y bonaerense, asumieron nuevas conducciones Internas en puerta en otros distritos y visitas nacionales a Santa Fe.

Apremiado por las urgencias de la reforma electoral y con el mal momento del Gobierno como combustible, el peronismo acelera en las provincias con el objetivo de saldar cuitas y llegar competitivo a las elecciones del 2027. Convocatorias a internas, renovación de autoridades y recorridas son algunas de las actividades que robustecen un proceso no exento de tensiones.

Como alguna vez dijera el por entonces gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá en la hora más infausta de la gestión de Mauricio Macri ("hay 2019"), el desgaste de Javier Milei abrió una luz de esperanza para un justicialismo que todavía hoy batalla en búsqueda de conductores y proyectos aglutinantes.

En ese marco, la estructuras del Partido Justicialista (PJ) se mueven. El viernes pasado, Axel Kicillof tomó posesión del PJ bonaerense , acaso la marca más potente del peronismo en las provincias, y rápidamente delineó un objetivo central: modernizar el sello y ampliar la base de afiliados. Para eso, se lanzará una campaña de afiliación masiva y un programa de formación política. Llamó, además, a "ponerse de acuerdo en puntos comunes", una invitación a ampliar entre la variedad de tribus que habitan el ecosistema celeste o que simplemente rechazan el libreto libertario.

Pero ni siquiera la coyuntura institucional maquilló la cruda interna entre el mandatario y el cristinismo: Máximo Kirchner, titular del Congreso Partidario, pegó el faltazo . Apenas horas después, las diferencias volvieron a hacerse carne en un cruce verbal. El diputado e hijo de la expresidenta rechazó la construcción de un frente "anti-Milei" , idea que se trabaja en la sala de máquinas del kicillofismo. Fue, precisamente, Carlos "Carli" Bianco , mano derecha del gobernador, quien respondió.

"Respecto de la formación de un frente, a mí me da más o menos igual cuál sea el nombre, la característica, pero me parece que tiene que ser un frente. Llamémoslo como quieran: no lo llamemos anti-Milei, pero que se oponga a Milei", comentó en conferencia de prensa.

Desembarcos en Santa Fe

En vez de la tertulia bonaerense, Kirchner desembarcó en Santa Fe, donde realizó una recorrida a la que concurrieron representantes de peso de las distintas tribus, además de intendentes y jefes comunales. Así, por ejemplo, estuvieron el presidente del Frente Renovador (FR), Diego Giuliano; los diputados Germán Martínez, Florencia Carignano y Agustín Rossi; Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; y la legisladora Alejandra Rodenas.

La jornada incluyó visitas a María Teresa y Rosario y culminó con una charla en un teatro de Villa General San Martín.

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•En MARÍA TERESA nos recibió su presidente comunal @gonzalogoyechea de ahí seguimos nuestro recorrido en PUERTO GRAL. SAN MARTÍN y nos recibió su intendente @carlosdegrandis



• Gracias a los vecinos que nos… pic.twitter.com/cFSJAprIBI — Florencia Carignano (@florcarignanook) April 26, 2026

Las grandes ausencias fueron la del exgobernador Omar Perotti y del senador Marcelo Lewandowski, quien envió emisarios de su espacio. Precisamente, ambos mantuvieron un encuentro días atrás para afinar una estrategia común. Exigen poder discutir abiertamente las listas de cara al 2027, "a diferencia lo que pasó en 2025". Cabe recordar que el peronismo santafesino tuvo una tortuosa selección de candidaturas en 2025, con bajas, heridos y una intervención directa de Cristina Kirchner.

La de Máximo no fue la única visita a "la bota". Natalia de la Sota también pisó territorio rosarino este fin de semana. Tras su ruptura con el cordobesismo, la diputada tiende puentes con otros sectores del ecosistema celeste. Semanas atrás, se mostró en CABA con el legislador Leandro Santoro. Ahora, hizo lo propio con su colega Caren Tepp, de Ciudad Futura, además de con Giuliano y el intendente de Pérez, Pablo Corsalini.

De la Sota desarrolló actividades en TecnoLagos, el Polo Educativo para el Desarrollo y la Innovación que funciona en el municipio de General Lagos, y también visitó la Empresa Pública de Alimentos. Finalizó con un diálogo abierto con jóvenes en el centro cultural "Mística", convocado por el grupo generacional "¿Qué Te Pasa, Rosario?". Participaron los intendentes Esteban Ferri, Laura Muzzi, Paula Serfelippe, Adrián Biyovich, Fabián Ballori, Marco Strifezza, Juan Vignatti y Dario Baiocco; y los concejales Nicolás Ramírez y Juan Acosta.

Natalia de la Sota santa Fe Natalia de la Sota estuvo en Santa Fe junto a distintos dirigentes del peronismo local.

Internas y ordenamientos

En otras provincias, el peronismo también acelera con el objetivo de recuperar el terreno perdido. Santa Cruz es una de ellas. Allí, durante un Congreso en Caleta Olivia, el PJ convocó a elecciones internas para el 16 agosto, en búsqueda de relanzar la estructura y cerrar filas para dar la batalla contra el gobernador Claudio Vidal. Se trata de uno de los pocos distritos donde la marca Fuerza Patria se impuso en los comicios legislativos del 2025. Es, también, una de las jurisdicciones más afectadas en la era Milei. Por ejemplo, lidera la caída del empleo, con un derrumbe del 15,4% en poco más de dos años.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, es uno de los principales abanderados para dar la batalla el año próximo en el kilómetro cero del kirchnerismo. El justicialismo también decidió sancionar al diputado José Luis Garrido y la senadora Natalia Gadano, ambos alineados con Vidal. Precisamente, este fin de semana, Gadano ofició como anfitriona de la visita que la vicepresidente Victoria Villarruel realizó por tierras santacruceñas.

Embed - Pablo Grasso on Instagram: "Un Partido al lado de los santacruceños. Hoy la crisis la sufrimos todos los santacruceños; desde el comerciante al trabajador, desde el empresario PYME al estudiante universitario, desde el trabajador de salud al petrolero que se quedó sin trabajo, desde la trabajadora de casa particular que fue despedida al monotributista de "Pedidos Ya" que se quedó sin obra social. Más allá de la reorganización interna es fundamental trabajar por un PJ que esté al lado de la realidad de los santacruceños, solidario con nuestros jóvenes y nuestros abuelos, fraternal con los trabajadores, que discuta una salida a este abismo de pobreza y desocupación al que nos han sometido. Para ello llamamos a unirnos sin personalismos, con la humildad militante que siempre nos caracterizó y sabiendo que está en nuestras manos la posibilidad de dar vuelta esta realidad con un Partido Justicialista al lado de las y los santacruceños." View this post on Instagram

Más al norte, en Neuquén, el PJ reunió por primera vez a su Consejo Provincial desde las internas que consagraron a Juan Carlos Asaad, alcalde de Vista Alegre, a mediados de marzo. Asaad se había impuesto de manera apretada a Juan Domingo “Chule” Linares, alfil del exsenador Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Kirchner. Para el peronismo neuquino la empresa no es fácil, ya que deberá desafiar al gobernador Rolando Figueroa, quien cuenta con un armado transversal, que incluye a dirigentes celestes.

En Misiones, el Partido Justicialista tuvo elecciones luego de 27 años y de una larga intervención. La reyerta se saldó con una derrota del kirchnerismo en manos de Christian Humada, hecho que está lejos de clausurar el fuego intestino entre sus tribus. Como trasfondo subyace el posicionamiento que la marca tiene tanto a nivel nacional como local, donde el cristinismo le espeta al espacio ser furgón de cola del oficialismo que comanda Carlos Rovira, aliado central de Javier Milei en el Congreso.

De hecho, el diputado Alberto Arrúa, alineado con Rovira, intentó competir en la interna pero fue apartado. En cualquier caso, se trató de otra derrota en cadena para el Instituto Patria, luego de lo ocurrió en la palestra neuquina. Cabe recordar que el sector que reporta a la expresidenta venía de sufrir un revés judicial en Jujuy, donde un fallo anuló la intervención de Cristina en el partido, ordenó restituir a 300 afiliados y nombró a Ricardo Villada, cercano al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QuintelaRicardo/status/2049203209537790393&partner=&hide_thread=false Me reuni con el diputado provincial y presidente del Partido Justicialista de Chubut, @FitaGustavo, en un encuentro marcado por el diálogo, la construcción colectiva y la defensa de los valores históricos del peronismo.



En tiempos donde la Argentina necesita consensos y una… pic.twitter.com/XArGDbJ6fk — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) April 28, 2026

También en territorio norteño, el riojano Ricardo Quintela continúa trabajando en un armado federal. Este martes, recibió en la provincia a Gustavo Fita, titular del PJ de Chubut. "En tiempos donde la Argentina necesita consensos y una mirada profundamente federal, coincidimos en la importancia de fortalecer la unidad, generar acuerdos amplios y seguir construyendo una agenda política que priorice a las familias, el trabajo y la justicia social en cada rincón del país", destacó el cacique en sus redes sociales.

Este viernes, como contó Ámbito, habrá una cumbre del peronismo no K en Parque Norte. Allí llegarán emisarios de todo el país, con la intención de comenzar a moldear una alternativa con miras al 2027. La convocatoria corre por cuenta de los diputados Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Emir Felix, entre otros. Participarán dirigentes de los cuatro puntos cardinales, incluyendo a intendentes del justicialismo cordobés, siempre reacios a las aventuras nacionales.