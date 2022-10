“Halloween” encontró su final (pero nunca se sabe)

En aquellos tiempos el joven director John Carpenter, que sólo había hecho un film under, “Darik Star” y una formidable película de bajo presupuesto, “Asalto al Precinto 13”, no podía imaginarse, al igual que nadie en la industria de Hollywood, que una película como “Halloween” se convertiría en la producción independiente mas redituable de la historia del cine. Y eso solo con el primer film, ya que no se había ni especulado con las múltiples secuelas, remakes y esta última trilogía en la que los productores ejecutivos Carpenter y Jamie Lee Curtis convocaron a David Gordon Green para concebir una buena historia que reviviera a los personajes y al pueblo donde ocurrían los hechos originales.