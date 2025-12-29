A 21 años de Cromañón, familiares y sobrevivientes harán una misa en la Catedral y marcharán al Santuario + Seguir en









La actividad es organizada por No nos Cuenten Cromañón. Durante la jornada se conmemorará a las 194 víctimas y a los heridos de la masacre del 30 de diciembre de 2004.

La movilización comenzará en Plaza de Mayo y finalizará en el Santuario, ubicado en Mitre y Ecuador.

Familiares y sobrevivientes de la masacre de República Cromañón, una de las más traumáticas que vivió la sociedad argentina, encabezarán este martes una serie de actividades por el 21° aniversario de la noche en la que murieron 194 personas y hubo más de 1.400 heridos.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Fabiana Puebla, una de las jóvenes que asistió el 30 de diciembre de 2004, confirmó que este martes a las 18 se realizará una misa en la Catedral Metropolitana.

Además, a las 19.30 iniciará la marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón. Mientras que a partir de las 20.30 comenzará un acto en homenaje a las personas que murieron.

La jornada en la que se recordará a las víctimas contará con la presencia del cantante Sebas Fernández, la cantora Ferni y el grupo Vamos Negrita, que tocarán música en vivo en Mitre y Ecuador. La organización No nos Cuenten Cromañón confirmó que otros artistas participarán de actividades en el estadio Malvinas Argentinas de La Paternal.

Cromañón Agencia Noticias Argentinas Cromanón, una de las peores tragedias de la historia argentina Cromañón era un boliche conocido para el mundo del rock argentino, en donde cientos de bandas iniciaron sus primeros pasos. El 30 de diciembre de 2004 se disponía a tocar una banda que iba en ascenso: Callejeros. El lugar estaba abarrotado de fanáticos y las medidas de seguridad no se cumplieron y no lograron evitar la tragedia que sucedió horas antes de la medianoche.

Durante el recital de la banda liderada por Patricio Fontanet, una bengala incendió parte del techo y comenzó la mayor tragedia de la música en la historia argentina. Sin embargo, el fuego no fue el único culpable ya que luego se dio a conocer que en la discoteca había un total de 3.500 personas, cuando el máximo habilitado por el Gobierno porteño era de 1.031. La decisión de las autoridades en concederle la licencia al boliche fue en base a planos que no coincidían con la arquitectura del mismo. El establecimiento no cumplía con las normas de seguridad correspondientes ya que las salidas de emergencia no estaban habilitadas y se encontraban cerradas con candado, no funcionaban los matafuegos ni la manguera de incendios y tampoco había plano de evacuación. Por todo esto, Omar Chabán, dueño de Cromañón, fue uno de los principales responsables junto con el Gobierno Municipal de Aníbal Ibarra. En el juicio posterior, el propietario fue condenado a diez años y nueve meses de prisión. Lo mismo sucedió con los miembros de Callejeros, quienes recibieron penas de entre cinco y siete años. En el caso del cantante Patricio Fontanet, le dieron siete años, para el baterista Eduardo Arturo Vázquez seis y cinco para los restantes músicos de la banda. Por su parte, el escenógrafo del grupo, Horacio Cardell, fue condenado a seis años, mientras que el colaborador Raúl Villareal recibió seis.

