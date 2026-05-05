Descubrieron a una momia egipcia con un pasaje de la Ilíada de Homero en el abdomen

El hallazgo fue en una zona donde ya se habían encontrado momias. El ejemplar tiene 1.600 años de antigüedad, relativo a la época romana.

La momia fue hallada en la actual localidad egipcia de Al Bahnasa y tiene aproximadamente 1.600 años de antigüedad.

Un grupo de científicos descubrió a una momia egipcia con un pasaje de la Ilíada de Homero en el abdomen. Describieron que se trata de un hallazgo sin precedentes por ser un escrito literario, a diferencia de los clásicos papiros que guardaban instrucciones para el proceso de entierro.

Los arqueólogos que la descubrieron trabajaban en la antigua ciudad de Oxirrinco , una zona en la que se encontraron otras momias con paquetes sellados pero que en esos casos contenían papiros con fórmulas rituales sobre el proceso de embalsamamiento.

“ Hasta ahora, no sabíamos que hubieran utilizado textos literarios como parte de este ritual funerario ”, añadió. La momia fue hallada en la actual localidad egipcia de Al Bahnasa, a unos 200 kilómetros al sur de El Cairo, la capital, y tiene aproximadamente 1.600 años de antigüedad , de la época romana, según un comunicado de la Universidad de Barcelona.

Aunque el papiro se fragmentó y está en mal estado, el equipo pudo determinar que el texto procede del catálogo de las naves del Libro II del poema épico griego. “ No hemos tenido la oportunidad de estudiarlo usando métodos de alta tecnología como los rayos X, que podrían permitirnos leerlo mejor”, completó Adiego.

momia con escrito de la iliada Aunque el papiro se fragmentó y está en mal estado, el equipo pudo determinar que el texto procede del catálogo de las naves del Libro II del poema épico griego. CNN

Como resultado, la investigación del papiro se encuentra en una fase preliminar y aún quedan importantes preguntas por responder. En este momento, se sabe poco sobre el papel del papiro en el proceso de embalsamamiento, aunque una posible explicación es que actuara como una especie de firma del embalsamador que había momificado el cuerpo.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto dijo que la excavación había descubierto tres tumbas de piedra caliza que contenían varias momias, tres de las cuales tenían láminas de oro y cobre en la lengua.

Hallazgo histórico en Río Negro: científicos del CONICET identifican un cocodrilo terrestre de 85 millones de años

Un equipo de investigadores del CONICET realizó un impresionante hallazgo en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, en General Roca, donde fueron descubiertos restos fósiles de un antiguo cocodrilo que habitó la región hace aproximadamente 85 millones de años, aportando nueva información sobre la fauna prehistórica de la Patagonia.

El descubrimiento se produjo durante una campaña de campo cuando el becario posdoctoral Facundo Riguetti identificó un fragmento de cráneo, lo que dio inicio a una excavación que permitió recuperar vértebras, partes de extremidades y otros elementos del esqueleto. La campaña fue llevada adelante por especialistas y estudiantes del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (Conicet-UNRN) junto a otras instituciones científicas.

De acuerdo con la investigadora Agustina Lecuona, los restos provienen de la Formación Bajo de la Carpa, un ambiente que en el pasado combinaba cursos de agua temporales con extensas zonas áridas, similares a un desierto. Ese contexto fue clave para el desarrollo de adaptaciones particulares en estas especies.