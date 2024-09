A 23 años del atentado a las Torres Gemelas, el misterio detrás de la famosa foto del hombre cayendo

La historia detrás de "The Falling Man" una de las postales más crudas del atentado a las Torres Gemelas en 2001.

Espanto y desesperación, llamas y escombros. Drew sacó su cámara y logró sacar tomar varias fotos, entre las que destaca una con un hombre en caída libre desde una de las torres . Bautizada como "The Falling Man" , la fotografía tomada a las 9:41 captura a una persona cayendo desde una gran altura, justo cuando los edificios ardían. La misma fue descriptiva del estado generalizado que se vivió en esas horas, y de la respuesta humana ante semejante tragedia.

Sin embargo, no se había podido conocer la identidad de aquel hombre. De ahí se desplegaron dos teorías. Una, que se trataba de Norberto Hernández, un chef que trabajaba en el restaurante Windows of the World, ubicado en el piso 106 de la Torre Norte. A pesar de que sus familiares creían que se trataba de él, un análisis exhaustivo de la ropa del sujeto desmintió esta posibilidad.

Por otra parte, el periodista Tom Junod identificó al hombre en la fotografía como Jonathan Briley, un técnico de audio de 43 años, que trabajaba en el mismo restaurante que trabajaba en la Torre Norte. Su descripción -piel ligeramente oscura, con más de seis pies y medio de altura, un bigote y pelo corto- coincidía con las del hombre en la foto.

Finalmente, fue el padre de Briley quien organizó una búsqueda por su hijo, cuyo cuerpo terminó apareciendo, sorprendentemente en un gran estado. Su hermano menor, Timothy, identificó a Jonathan, luego de ser hallado por el FBI. Esto fue porque llevaba unas botas negras, que rápidamente reconoció. Como recuerdo de su hermano, se llevó una a su casa.