A 50 años de "La Noche de los Lápices": qué pasó el 16 de septiembre de 1976

A medio siglo del operativo de la dictadura militar contra jóvenes secundarios, la fecha vuelve a convocar marchas, actos y jornadas de memoria en todo el país.

Estudiantes secundarios y universitarios marchan en todo el país para conmemorar a las víctimas de la dictadura y defender los derechos educativos.

A 50 años de La Noche de los Lápices , uno de los episodios más oscuros del terrorismo de Estado en la Argentina, el país conmemora una fecha clave en la agenda de la memoria colectiva y la defensa de la educación pública . El 16 de septiembre no solo recuerda el secuestro sistemático de jóvenes militantes, sino que también está instituido por ley en el calendario escolar como el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios .

En este contexto, la jornada conecta el homenaje a las víctimas de la represión militar con las demandas del movimiento estudiantil y universitario actual. Con concentraciones y actos conmemorativos en La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y distintas provincias , las comunidades educativas utilizarán el espacio público para mantener viva la consigna de Memoria, Verdad y Justicia.

La madrugada del 16 de septiembre de 1976, grupos de tareas de la policía bonaerense y del Ejército ejecutaron un operativo clandestino en la ciudad de La Plata para secuestrar a diez estudiantes secundarios , en su mayoría integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Los adolescentes de entre 16 y 18 años , que habían participado activamente en las movilizaciones por el boleto estudiantil y la organización estudiantil, fueron sacados de sus domicilios mientras dormían.

Los jóvenes fueron trasladados a centros clandestinos de detención como Arana y el Pozo de Banfield , donde sufrieron torturas y tratos inhumanos. Del grupo original integrado por Pablo Díaz, Patricia Miranda, Emilce Moler, Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Acha, Daniel Racero, Horacio Ungaro, Francisco López Muntaner y Gustavo Calotti, solo cuatro lograron sobrevivir . Seis de ellos continúan desaparecidos.

La violencia represiva contra la juventud secundaria no se limitó a la capital bonaerense. Durante ese mismo año y en 1977, la dictadura replicó el secuestro y la tortura de adolescentes en distintas regiones del país, como ocurrió en el "Operativo Cutral Co" en Neuquén, en la ENET de Bahía Blanca y en Cipolletti , donde aún permanece desaparecida la estudiante Leticia Veraldi.

50 años de La Noche de los Lápices: movilizaciones en todo el país

Al cumplirse medio siglo de los secuestros, agrupaciones secundarias y universitarias realizan actos, marchas y jornadas culturales en múltiples puntos del país:

La Plata

La movilización principal de los secundarios parte desde Plaza Olazábal (7 y 38) hacia el Ministerio de Obras Públicas en 7 y 59, convocada por la UES, la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) y la Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCe). Además del homenaje, los reclamos incluyen el boleto escolar, mejoras edilicias y atención a la salud mental.

Buenos Aires

La marcha se concentrará en Plaza Houssay a las 15 para movilizarse hacia la Plaza de Mayo junto con gremios universitarios y organismos de derechos humanos. La jornada coincide con parte de la "Semana de Lucha" de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Neuquén y Río Negro

En Neuquén capital se repondrán las baldosas de la Memoria en la vereda del Colegio San Martín para recordar a sus egresados desaparecidos, mientras que en el CPEM 46 se proyectará el documental "Camino de Regreso" con la presencia de la sobreviviente Dora Seguel.

En Cipolletti, estudiantes del CET N.º 22 y de las escuelas secundarias N.º 17, 89 y 15 realizan intervenciones artísticas y un conversatorio en la Casa de Leticia. En San Martín de los Andes la convocatoria se realizará en Plaza Sarmiento.

Córdoba y Rosario

Las movilizaciones concentrarán a la comunidad estudiantil frente a la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano en la capital cordobesa, mientras que en Rosario la jornada incluye marchas y festivales culturales en la Plaza San Martín.

Salta y Tucumán

El Norte argentino suma convocatorias masivas para recordar La Noche de los Lápices. En Salta, la marcha comenzará a las 16 desde la Plaza 9 de Julio y terminará con un festival frente al Cabildo cerca de las 19 horas. Por su parte, los estudiantes de Tucumán saldrán a las 18 desde Junín y Santa Fe marchando rumbo a Plaza Independencia.