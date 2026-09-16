"La noche de los lápices": el cine como antídoto inalterable contra el olvido

Se cumplen medio siglo de los trágicos secuestros de estudiantes en La Plata y a cuatro décadas del estreno del emblemático film de Héctor Olivera.

La noche del 16 de septiembre de 1976 inauguró una serie de secuestros sistemáticos de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata que dejó una herida abierta en la sociedad. Diez años más tarde, la adaptación cinematográfica de esos trágicos eventos, La noche de los lápices (1986) , dirigida por Héctor Olivera , demostró cómo el arte cinematográfico posee la capacidad transformadora de moldear la memoria colectiva, convirtiendo el dolor individual en un imperativo ético de dimensión nacional e internacional.

En un país donde el terrorismo de Estado intentó borrar cuerpos, identidades y discursos, la pantalla grande asumió un rol pedagógico y testimonial. Las imágenes no solo documentan; visibilizan la barbarie donde antes primaba la censura y otorgan rostro, voz y humanidad a quienes la dictadura militar intentó convertir en simples números desvanecidos.

A mediados de septiembre de 1976, en el marco de la dictadura cívico-militar encabezada por la Junta Militar y bajo la responsabilidad operativa del Batallón 601 de Inteligencia y la Policía de la Provincia de Buenos Aires comandada por Ramón Camps , se ejecutó un operativo clandestino bautizado popularmente como La noche de los lápices .

Un grupo de adolescentes de entre 16 y 18 años, militantes en su mayoría de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y de la Juventud Guevarista, fueron secuestrados de sus hogares en La Plata durante la noche del 16 de septiembre y los días subsiguientes. Meses antes, estos jóvenes habían encabezado movilizaciones y reclamos en favor del Boleto Escolar Secundario (BES) , una reivindicación estudiantil que la dictadura interpretó como una amenaza subversiva.

Los adolescentes secuestrados —entre ellos Claudia Falcone , Francisco López Muntaner , Claudio de Acha , Horacio Ungaro , Daniel Racero y María Clara Ciocchini — fueron trasladados a centros clandestinos de detención como Arana, Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, donde sufrieron torturas físicas y psicológicas sistemáticas. Solo cuatro de los jóvenes capturados en esa seguidilla de operativos sobrevivieron: Pablo Díaz , Emilce Moler , Gustavo Calotti y Patricia Miranda . Los seis primeros permanecen desaparecidos. La brutalidad ejercida contra adolescentes evidenció que el plan sistemático represivo no tenía límites de edad ni reparo alguno ante la inocencia.

Victimas fatales de "La noche de los lápices".

El libro de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez

La película no surgió de la ficción ni de la libre interpretación histórica, sino que tuvo su cimiento en una de las investigaciones periodísticas más rigurosas de la postdictadura. El libro La noche de los lápices, escrito por los periodistas María Seoane y Héctor Ruiz Núñez y publicado a comienzos de 1986, logró sistematizar los testimonios de los sobrevivientes, en particular las contundentes declaraciones de Pablo Díaz brindadas durante el histórico Juicio a las Juntas en 1985.

Seoane y Ruiz Núñez reconstruyeron con precisión quirúrgica el contexto social, la vida cotidiana, la militancia, la captura y el calvario de los estudiantes. La obra funcionó como una radiografía de la perversidad institucional, desmontando la propaganda dictatorial que intentaba justificar la represión bajo el manto de la "lucha contra la subversión".

El impacto de este libro fue inmediato. No solo vendió miles de ejemplares en pocos meses, sino que le otorgó al director Héctor Olivera el material dramático y documental necesario para trasladar esa verdad dolorosa al lenguaje del cine. El guion, firmado conjuntamente por Olivera y el periodista Daniel Kon, respetó la estructura del libro, dividiendo la narrativa entre la vitalidad del movimiento estudiantil previo al golpe y el horror desgarrador del secuestro y la detención clandestina.

Filmar en la joven democracia: la urgencia histórica de 1986

El estreno de La noche de los lápices el 4 de septiembre de 1986 cobró un significado trascendental por el momento político en que se produjo. Apenas tres años después del retorno de la democracia bajo la presidencia de Raúl Alfonsín y tan solo un año después del histórico fallo contra los comandantes de las Juntas Militares, la sociedad argentina aún procesaba el choque emocional de las revelaciones del informe Nunca Más.

En ese clima social tenso —marcado por las amenazas latentes de sectores militares que buscaban la impunidad— filmar y estrenar una película sobre el terrorismo de Estado requería un profundo compromiso ético y político. No se trataba de hacer un ejercicio de nostalgia, sino de una intervención urgente en el debate público contemporáneo.

La película permitió que miles de jóvenes de la nueva era democrática empatizaran directamente con las víctimas. Al ver en la gran pantalla a adolescentes que escuchaban rock, se enamoraban, debatían en los pasillos de sus colegios y soñaban con un mundo más justo, el público comprendió que la dictadura no había combatido a un "enemigo invisible", sino que había masacrado a la juventud del país

Luces, cámara y memoria

Para dotar a la obra de un hiperrealismo estremecedor, Olivera tomó la decisión de rodar la película íntegramente en las locaciones reales de la ciudad de La Plata. Las secuencias fueron filmadas en los pasillos y aulas del emblemático Colegio Nacional Rafael Hernández y en el Colegio Normal 3, así como en las calles, plazas y casas verdaderas donde vivían las familias de los jóvenes secuestrados.

El rodaje se convirtió en un acontecimiento comunitario y sanador para la capital bonaerense. Los vecinos abrieron sus puertas a la producción, mientras que estudiantes reales de los colegios platenses participaron como extras en las escenas de las marchas por el boleto estudiantil.

El elenco estuvo integrado por una nueva generación de jóvenes actores que asumieron la responsabilidad de encarnar a las víctimas:

Alejo García Pintos interpretó a Pablo Díaz , aportando la mirada del sobreviviente que articula el relato testimonial.

Vita Escardó le dio vida a Claudia Falcone , transmitiendo la firmeza y la sensibilidad de la joven militante.

Leonardo Sbaraglia (en uno de sus primeros papeles cinematográficos) encarnó a Daniel Racero .

Adriana Salonia personificó a María Clara Ciocchini .

Pablo Machado, Pepe Monje y Pablo Novak completaron el grupo principal de los estudiantes.

El reparto contó además con el respaldo de actores consagrados de la escena nacional como Héctor Bidonde, Tina Serrano y Lorenzo Quinteros, quienes aportaron solidez dramática en los roles de los padres y de los represores.

El estreno en las salas de cine provocó conmoción masiva. Filas interminables en los cines de todo el país, espectadores saliendo en absoluto silencio de las salas y debates apasionados en escuelas y universidades confirmaron que la película había calado en las fibras más íntimas de la sociedad.

El cine argentino como guardián de la memoria colectiva

La noche de los lápices ocupa un lugar fundamental en la cinematografía argentina y forma parte de una filmografía indispensable que abordó las heridas del terrorismo de Estado desde diversos ángulos y momentos históricos:

La historia oficial (1985) , de Luis Puenzo : Fue la pionera en exponer a nivel internacional el drama de los bebés apropiados y la complicidad civil, obteniendo el primer premio Oscar para el cine argentino.

La República Perdida (1983) , de Miguel Pérez : Documental fundacional que ordenó el archivo histórico para explicar los golpes militares en el país.

Un muro de silencio (1993) , de Lita Stantic : Aportó una mirada reflexiva y compleja sobre el dolor de los familiares, los desgarros del exilio interno y los silencios que dejó la represión.

Garage Olimpo (1999) , de Marco Bechis : Se adentró sin contemplaciones en la mecánica interna de los centros clandestinos de detención y la frialdad de la maquinaria represiva.

La mirada invisible (2010) , de Diego Lerman : Explora el ambiente opresivo y la delación dentro del ámbito educativo durante los años dictatoriales.

Argentina, 1985 (2022), de Santiago Mitre: Revisitó el procesamiento judicial de las cúpulas militares, conectando a las nuevas generaciones con el valor de las instituciones democráticas y el testimonio de las víctimas.

En esta vasta constelación cinematográfica, la obra de Olivera se destaca por haber consagrado a la juventud y al movimiento estudiantil como símbolos indiscutibles de la resistencia y la dignidad humana.

A cincuenta años de aquellos horribles secuestros y a cuarenta años de su estreno en cines, La noche de los lápices demuestra que el arte no es solo un reflejo de la realidad, sino un antídoto activo contra la desmemoria.

La película La noche de los lápices está disponible para ver en YouTube.