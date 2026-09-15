Juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú: el relato clave de su amigo sobre cómo comenzó la pelea

Se retomó en París el proceso por el asesinato del exrugbier argentino, ocurrido en marzo de 2022. En la séptima audiencia ante el Tribunal de lo Penal, Shaun Hegarty, amigo y socio de la víctima, volvió a declarar y reconstruyó los momentos previos al ataque.

El amigo de Federico Martín Aramburú , Shaun Hegarty , contó ante el tribunal de París cómo comenzó la pelea que terminó con el asesinato del exrugbier argentino e.n marzo de 2022 . Durante más de tres horas de declaración, explicó que el enfrentamiento se inició dentro de un bar y luego continuó en la calle, donde Aramburú fue atacado a tiros por Loïk Le Priol y Romain Bouvier, los dos principales acusados del crimen.

Hegarty recordó que aquella madrugada estaba junto a Aramburú en la terraza del bar Le Mabillon , en el barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés. Cerca de ellos estaban Bouvier, Le Priol y la pareja de este último.

“Nos sentamos junto a ellos tres... Estábamos contentos, charlamos con todos” , declaró. En medio de la charla, Hegarty preguntó de dónde eran. Cuando Bouvier respondió que eran de allí, el exrugbier hizo un comentario en tono de broma: “Pero, ¿qué significa ‘de acá’…? ¿De la calle?” ..

Poco después, Bouvier y Le Priol comenzaron a discutir con personas que estaban en otra mesa. Hegarty intervino para intentar detener el conflicto. Según su testimonio, Le Priol reaccionó con violencia; se levantó, le dio tres cachetadas y aseguró que sabía pelear porque había formado parte de los comandos de la marina .

En un principio, Hegarty y Aramburú pensaron que el incidente no pasaría a mayores. Sin embargo, cuando estaban por retirarse del lugar, Aramburú tomó a Le Priol de la capucha y lo hizo caer al piso . Entonces comenzó una pelea en la que hubo golpes, empujones y patadas . La seguridad del bar finalmente intervino y consiguió separar a los involucrados.

El amigo de Aramburú relató el ataque a tiros y cuestionó el arrepentimiento de los acusados.

Hegarty relató cómo fue el ataque a tiros contra Aramburú en París

Después del enfrentamiento, Hegarty y Aramburú quedaron lastimados y decidieron volver al hotel. En el camino se detuvieron en otro alojamiento para conseguir hielo y aliviar las heridas. Hegarty explicó que, al salir del lugar, vio un Jeep militar que le resultó familiar: “Al salir, vi un Jeep militar y oí claramente la frase: ‘¡Están aquí!’. No me di cuenta de inmediato de que eran ellos, aunque recordaba el coche, el Jeep; lo había visto frente al Mabillon. Uno no olvida ese tipo de coche; es bastante característico".

Según su reconstrucción, ese vehículo era utilizado por Lyson R., pareja de Le Priol, y desde allí descendieron los atacantes. Bouvier habría sido quien disparó primero contra Aramburú. Una bala lo alcanzó en el muslo y otra en el costado. Cuando el argentino cayó al suelo, Le Priol continuó el ataque y, de acuerdo con el testimonio, lo persiguió mientras escapaba y efectuó otros seis disparos.

Hegarty reconoció que los momentos siguientes quedaron parcialmente borrosos en su memoria. Los peritos determinaron que había sufrido un estado de disociación. “No entiendo qué está pasando, estoy aturdido”, explicó al recordar lo ocurrido. También describió los disparos como sonidos que no pudo identificar inmediatamente: “Los sonidos, para mí, son como petardos mojados, creo que es una pistola de juguete, no me doy cuenta de que Fede recibió las balas de Bouvier. Estoy aturdido. Cae al suelo, intento intervenir, pero soy inútil”.

Después, según su relato, Le Priol volvió a disparar. “Vi a Federico caer sobre un tacho de basura. Solo cuando me acerqué a él me dijo: ‘Shaun, llamá a la policía, ¡voy a morir!’“, recordó Hegarty. Los servicios de emergencia llegaron pocos minutos después, pero no lograron salvar al argentino.

Shaun Hegarty contó ante el tribunal de París cómo comenzó la pelea que terminó con el asesinato de Federico Martín Aramburú.

Durante su declaración, Hegarty también cuestionó la actitud de los dos acusados y puso en duda que hayan mostrado un verdadero arrepentimiento: “Esperaba que mostraran algo de humanidad. En mi opinión, son hombres peligrosos: deberían permanecer en prisión por mucho tiempo. Creo que serían capaces de volver a hacer lo que hicieron…”.

Y agregó: “Querían demostrar que eran los más fuertes, que querían tener la última palabra. Dicen que lo sienten, pero no es un perdón verdadero. No me corresponde juzgar; se lo dejo a usted”.