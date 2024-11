A 7 años de la tragedia del ARA San Juan: el recuerdo de las víctimas, el juicio en marcha y el homenaje

Los imputados son el ex jefe de Operaciones de la Armada, capitán de Fragata Hugo Miguel Correa, el Jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza Submarinos, capitán de Navío Héctor Aníbal Alonso, el ex titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA) Luis Enrique López Mazzeo y el ex comandante de la fuerza de Submarinos, capitán de Navío Claudio Villamide.

Réplica ARA San Juan.jpg Homenaje a las 44 víctimas del Ara San Juan, submarino desaparecido el 15 de noviembre de 2017. Archivo

Por su parte, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia urgió a que se realice este primer debate oral, aun cuando podría no ser el único, ni tampoco reducirse a sólo estos cuatro acusados.

De hecho, la cámara sostuvo en una resolución: "se vería conculcado si se obstaculizara el inicio de un debate que hace cuatro años está en condiciones de entablarse, en pos de una medida que ha sido calificada, por la propia Fiscalía, como prescindible para fundar sus pretensiones, o que podría ser agotada en la etapa posterior".

Además, en la misma resolución advirtió que las familias tienen derecho a obtener un fallo judicial en un “tiempo razonable”, debido a que desde la desaparición de la nave fallecieron padres y madres de tripulantes.

Asimismo, ningún funcionario político está procesado. Mauricio Macri, quien era el presidente argentino en aquel entonces, y su exministro de Defensa, Oscar Aguad, no fueron llamados a indagatoria. Esto, pese al pedido formulado por la querella mayoritaria y una serie de medidas de prueba complementarias que se realizaron sólo parcialmente.

Luis Petri encabeza un homenaje

El ministro de Defensa, Luis Petri, encabeza un acto en Mar del Plata, con el fin de homenajear a las víctimas. La participación será junto a autoridades de la fuerza y a la Base Naval de dicha ciudad.

La actividad se llevará a cabo en el Memorial Submarino ARA San Juan, situado en el Museo de la Fuerza de Submarinos, en la Escollera Norte.

Este memorial que recuerda a los 44 tripulantes del submarino está ubicado al aire libre, y además de placas conmemorativas en memoria de los submarinistas, cuenta con la hélice original del submarino, con la que fue fabricado en Alemania.

El Museo del Comando de la Fuerza de Submarinos se encuentra ubicado sobre la escollera Norte, lindante a la Base Naval Mar del Plata. El mismo fue concebido en sus inicios como una sala histórica de la Escuela de Submarinos, la cual atesoraba los pabellones de guerra de los primeros submarinos ARA “Santa Fé” (S-1), ARA “Santiago del Estero” (S-2) y ARA “Salta” (S-3), álbumes fotográficos, heráldicas y diferentes objetos de estas unidades.