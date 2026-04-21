A un año de la muerte del papa Francisco: continuidad, cambios y el peso de su legado en el Vaticano

La asunción de León XIV plasma muchas continuidades respecto al anterior pontificado. El diálogo, la apertura y la cercanía a los fieles siguen siendo protagonistas.

Se cumple un año de la meurte del Papa Francisco.

A un año del fallecimiento del papa Francisco , el impacto de su pontificado continúa moldeando el rumbo de la Iglesia Católica . La llegada de León XIV no implicó un quiebre abrupto, sino más bien una etapa de transición donde conviven la continuidad de las principales líneas impulsadas por Jorge Bergoglio con algunos ajustes propios del nuevo liderazgo.

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El pontificado de doce años del Papa argentino dejó una marca profunda basada en la apertura, el diálogo y una concepción de Iglesia más cercana a los fieles , definida como una “Iglesia en salida”.

El especialista en temas vaticanos Héctor Garabal explicó que el legado de Francisco sigue vigente en el corazón de la estructura eclesial. “Yo creo que ha sido un pontificado breve, de doce años, pero ciertamente con una impronta muy fuerte, la Iglesia en salida”, señaló.

Esa idea de una Iglesia activa, cercana y accesible se sostuvo como uno de los pilares que León XIV decidió preservar. Según Garabal, el Vaticano continúa funcionando bajo una lógica de mayor apertura: “El legado que el Papa dejó y que León XIV está asumiendo permite pensar a la Iglesia como una especie de hospital de campaña que recibe absolutamente a todos”.

En ese sentido, se mantuvieron las políticas de diálogo interreligioso , la cercanía con los sectores más vulnerables y la intención de reducir las barreras tradicionales dentro de la institución.

Reformas del papa Francisco que siguen vigentes

Entre los aspectos que no cambiaron, se destacan las reformas estructurales que impulsó Francisco durante su papado. Uno de los ejes centrales fue el abordaje de la crisis por abusos dentro de la Iglesia.

“Se hablaba del tema de los curas pederastas, el drama de la pederastia en la Iglesia, el Papa lo asumió con valentía”, recordó Garabal, marcando uno de los puntos más sensibles que atravesó el Vaticano en los últimos años.

También continuaron las transformaciones en el plano económico, donde el pontífice argentino avanzó en un ordenamiento financiero que elevó los estándares de control y transparencia. “Hoy es uno de los lugares más seguros económicamente del mundo”, destacó el especialista.

Otro rasgo que se mantuvo fue la dinámica interna de consulta y escucha, como el consejo de cardenales que Francisco utilizó para tomar decisiones estratégicas.

Qué cambió con León XIV

Si bien el nuevo Papa sostuvo gran parte de la línea de su predecesor, su gestión comenzó a imprimir un estilo propio, con un enfoque más institucional y menos personalista en la comunicación.

Papa León XIV Angola 2026

El contexto internacional también modificó algunas prioridades. La Iglesia enfrenta hoy desafíos geopolíticos distintos, con conflictos abiertos y una creciente tensión global que obliga al Vaticano a reforzar su rol diplomático.

En ese escenario, León XIV buscó consolidar la estabilidad interna y proyectar continuidad sin perder margen de maniobra frente a un mundo más incierto.

Por qué Francisco nunca volvió a la Argentina

Uno de los aspectos que sigue generando debate es la ausencia de Papa Francisco en la Argentina durante su pontificado. Según Garabal, se trató de una decisión atravesada por múltiples factores políticos y coyunturales.

“Yo creo que él lamentó no haber venido al principio, y creía que no estaban dadas las condiciones”, explicó. A lo largo de los años, distintas situaciones impidieron concretar el viaje, desde tensiones diplomáticas hasta contextos internos complejos.

Incluso cuando existió una planificación concreta para una visita, su fallecimiento terminó por frustrar ese regreso que había quedado pendiente.

A un año de su muerte, la figura de Francisco no solo se mantiene vigente, sino que cobró una nueva dimensión dentro de la Iglesia y a nivel global.

Garabal sostuvo que su fallecimiento reforzando su lugar como uno de los pontífices más influyentes de la hi “ha revitalizado lo que es Francisco para la Iglesia y para el mundo”,storia reciente.

Mientras tanto, León XIV avanza con una agenda que combina continuidad y proyección, con la mirada puesta en sostener el rumbo iniciado por su antecesor y adaptarlo a los desafíos del presente.