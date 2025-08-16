Fuerte accidente en Flores: un taxi cruzó con la barrera baja y fue embestido por un tren

El conductor del auto se fugó luego del lugar de los hechos. No hubo víctimas fatales.

Un tren embistió a un taxi que cruzó con la barrera baja en Flores.

Un fuerte choque se produjo este sábado por la mañana en el barrio de Flores , cuando una formación del ferrocarril Sarmiento impactó contra un taxi. El automóvil intentó atravesar las vías con la barrera baja en el cruce de avenida Nazca , entre Venancio Flores y Bacacay .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30, mientras el tren se dirigía hacia Moreno en su recorrido habitual. Según las imágenes de las cámaras de seguridad , el vehículo, un Fiat Cronos, avanzó en contramano y a gran velocidad para intentar cruzar, pero fue embestido por la formación.

El impacto desplazó al automóvil hacia la zona de la calesita peatonal. Tras el siniestro, el conductor y un supuesto pasajero se fugaron .

Un guardia de seguridad que trabaja en una galería cercana fue quien observó la secuencia. Relató: “El de la barrera estaba parado en su lugar de trabajo, haciendo señas, y la barrera estaba baja. La formación viene y el tachero se manda igual. El tren lo agarra, lo despide y lo trae acá”.

El testigo explicó que se acercó al vehículo con la intención de asistir al chofer, pero en ese momento vio cómo este entregaba una bolsa a un pasajero antes de escapar corriendo por las vías en dirección a Once . El acompañante también huyó del lugar y luego abordó otro taxi en la avenida.

Choque taxi tren El brutal accidente se produjo en horarios de la madrugada. Archivo

Consecuencias del choque

El servicio ferroviario quedó interrumpido. Una formación que venía desde Floresta con destino a Once se detuvo a metros del lugar del accidente, mientras que los pasajeros debieron descender de la unidad.

Durante la evacuación, un hombre resbaló y sufrió politraumatismos, por lo que fue trasladado por el SAME al Hospital Álvarez, aunque fuera de peligro.

El tránsito en la zona también se vio afectado y choferes de colectivos, como los de la línea 53, debieron modificar sus recorridos.

Operativo y peritajes

Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Policía Federal y personal de Trenes Argentinos trabajaron en el lugar. El vehículo permaneció en las vías hasta que se realizaron los peritajes, lo que generó demoras durante varias horas.

Recién a las 7.30 el taxi fue removido y a las 9.05 el servicio entre cabeceras se restableció, aunque con retrasos.

La investigación quedó a cargo de las fuerzas de seguridad, que revisarán las cámaras cercanas. En ese cruce funcionan dos dispositivos de vigilancia: uno de Trenes Argentinos y otro del Gobierno de la Ciudad.

El historial del taxi y la huida de los involucrados

Según registros oficiales, el dueño del Fiat Cronos acumulaba doce infracciones de tránsito, principalmente por circular en carriles prohibidos, evadir peajes y forzar barreras. También recibió multas por exceder la velocidad entre un 10% y un 30% del límite permitido.

El testigo del hecho logró fotografiar a los involucrados: en la imagen se observa a un hombre alto, con campera negra, portando una bolsa que habría recibido del conductor, y detrás, apenas visible, al chofer vestido con una campera gris.