Trágico accidente en Balvanera: sufrió un infarto y chocó contra un banco

En el lugar trabaja personal policial y de emergencias. Preventivamente, se cortó el tránsito en la zona para los trabajos de peritaje y certificación de los daños ocasionados, tras el impacto de la camioneta que se subió a la vereda. Inmediatamente, la pareja del hombre que conducía alertó al servicio de emergencias SAME, cuyos médicos llegaron al lugar a los pocos minutos y constataron el deceso del hombre.

accidente auto balvanera.jfif

Según las fuentes, el hombre habría sufrido un paro cardiorrespiratorio cuando manejaba y eso provocó su desvanecimiento y posterior deceso. Según indicó Alberto Crescenti, titular del SAME, el conductor sufrió un paro cardíaco y se desvaneció sobre el volante en Callao y Viamonte.

El titular del SAME luego describió la secuencia: el conductor de la camioneta Kangoo “entró en paro, perdió el control de su vehículo e ingresó a un escaparate de un banco”. Los equipos del SAME llegaron al lugar, le hicieron maniobras de reanimación y no hubo efecto, por lo que el hombre perdió la vida en el lugar.