Misterio en Maldivas: cinco expertos italianos murieron mientras buceaban en las cuevas de un atolón

Se trata de un grupo conformado por investigadores de la Universidad de Génova y un instructor de buceo. Fueron encontrados en cuevas a más de 50 metros de profundidad luego de no retornar a la superficie.

Entre las víctimas, estaba la estudiante Giorgia Sommacal, el instructor Gianluca Benedetti y la profesora Mónica Montefalcone.

Cinco ciudadanos italianos murieron en un accidente de buceo en las Maldivas , de acuerdo a la información del Ministerio de Asuntos Exteriores en Roma . Agentes militares de las islas habían visto un cuerpo en las profundidades y se cree que habían nadado cerca de cuevas submarinas. La búsqueda tras el accidente fue descripta como de alto riesgo.

"Se cree que los buzos murieron mientras intentaban explorar cuevas a una profundidad de 50 metros ", sostuvo la cartera y agregó que esto sucedió en el atolón de Vaavu .

Los turistas se subieron a un yate de lujo conocido como Duke of York , de la empresa Luxury Yatch Maldives , que los dejó descender para el buceo en la zona de los arrecifes de coral, cerca de Alimathaa . La tripulación los reportó como desaparecidos el jueves al mediodía, cuando no regresaron a la superficie.

Cinco italianos murieron durante una inmersión de buceo en cuevas en las Maldivas

Cuatro de los buceadores formaban parte de un equipo de la Universidad de Génova, entre ellos la profesora de ecología Mónica Montefalcone, su hija y estudiante Giorgia Sommacal, el instructor de buceo Gianluca Benedetti y los investigadores Muriel Oddenino y Federico Gualtieri.

El ejército de Maldivas informó que se había encontrado un cadáver en una cueva a unos 60 metros bajo el agua y que se creía que los otros cuatro buceadores también se encontraban allí. El cuerpo militar indicó que se habían enviado buzos con equipo especial a la zona y describió la operación de búsqueda como de muy alto riesgo.

italianos buceo Los investigadores Muriel Oddenino y Federico Gualtieri formaban parte del grupo de universitarios.

Se cree que este incidente es el peor accidente de buceo ocurrido en la pequeña nación del Océano Índico, un destino turístico popular debido a su cadena de islas de coral. Los cinco italianos entraron al agua el jueves por la mañana, según informaron los medios locales.

La tripulación del barco de buceo en el que viajaban los reportó como desaparecidos cuando no volvieron a la superficie tiempo después. Los accidentes de buceo y snorkel son relativamente raros en las Maldivas, aunque se reportaron varias muertes en los últimos años.

El pasado mes de diciembre, una buceadora británica experimentada se ahogó en un accidente de buceo cerca de la isla turística de Ellaidhoo. Su marido falleció cinco días después tras enfermar. En 2024, un legislador japonés falleció mientras practicaba snorkel en el atolón de Lhaviyani.