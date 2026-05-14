Conmoción en Almagro: un trabajador murió aplastado por el portón de una gomería

La víctima trabajaba en el lugar. Médicos del SAME le aplicaron maniobras de reanimación pero no resultaron efectivas.

Un hombre de 73 años murió este jueves por la mañana luego de que el portón metálico de una gomería se desplomara sobre él en el barrio porteño de Almagro . El trabajador quedó atrapado debajo de la estructura y, pese a los intentos de reanimación realizados por personal médico, falleció en el lugar , según informaron fuentes policiales.

El hecho se produjo en un comercio ubicado sobre la avenida Córdoba al 3400 , entre las calles Billinghurst y Mario Bravo . Hasta allí acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad junto con dotaciones de bomberos, luego de recibir un alerta por una persona atrapada bajo un pesado portón.

Cuando los rescatistas llegaron al lugar encontraron al hombre inconsciente debajo de una de las hojas metálicas de la entrada del local.

La gomería funciona dentro de un edificio de planta baja y primer piso. Según informó la señal LN+, el empleado se encontraba abriendo una de las hojas del portón en el momento en que ocurrió el accidente.

Las primeras versiones indicaron que la estructura se salió del riel y terminó desplomándose sobre la víctima hasta terminar con su vida. Médicos del SAME realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) apenas lograron retirar al hombre de debajo del portón. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal sanitario, la víctima no resistió y se confirmó su muerte en el lugar. Tras el episodio, personas vinculadas al comercio expresaron su conmoción por lo ocurrido.

“Lo conocía. Era una persona ejemplar, un trabajador de ley. Es muy lamentable. Sé que hacía muchos años trabajaba aquí”, afirmó un proveedor de la gomería en declaraciones televisivas.

La investigación judicial

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, encabezada por Augusto Troncoso. Según figura en la página web del comercio, el local funciona bajo la denominación Casa Pesqueira, neumáticos y servicios. Hasta el momento, responsables del establecimiento no emitieron declaraciones públicas sobre el accidente.

Otro episodio fatal ocurrido días atrás en Mendoza

En los últimos días también se registró otro hecho trágico relacionado con las fuertes condiciones climáticas en la provincia de Mendoza. En medio del viento Zonda que afectó al Gran Mendoza, un árbol cayó sobre un motociclista en el departamento de Las Heras y provocó su muerte. El episodio ocurrió cuando dos hombres circulaban por la zona en distintos vehículos y fueron sorprendidos por el desplome de grandes ramas.

Uno de los conductores sufrió el mayor impacto y murió en el lugar, mientras que el otro logró ser rescatado y posteriormente fue trasladado a un hospital de la zona.