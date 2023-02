Aduana: denunciaron a una empresa por fraude en la importación de tragamonedas

Aduana: de qué se trata el fraude descubierto

La operación declarada consistía en 96 máquinas ingresadas por un valor total de u$s 931.680. En efecto, el organismo que dirige Guillermo Michel comprobó que el valor real de la operación fue de apenas u$s 520.870, dando una diferencia de u$s 410.810, lo que supone una sobrefacturación de aproximadamente el 80%.

Gracias al acuerdo con la UTT también se pudo constatar que que en la exportación se había declarado la salida de 86 máquinas, en vez de las 96 registradas en la Argentina.

Denuncia y multa

Cabe señalar que la empresa argentina y la estadounidense pertenecen a un mismo grupo económico. De hecho, la extranjera reconocía el vínculo comercial en la documentación presentada, pero alegó que esa relación no influía sobre el precio de la mercadería. Concretamente, ambas firmas pertenecen al grupo "Aristocrat Leisure Limited", con sede en Sídney, Australia.

Por ese motivo, los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas consideran que se reúnen los elementos suficientes para probar, por parte de ARISTROCRAT ARGENTINA PTY LIM., un ardid con el objetivo de sacar divisas del país en forma indebida, con el considerable perjuicio que supone en la coyuntura económica actual.

En ese marco, la denuncia presentada por el organismo que dirige Guillermo Michel ya tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4, a cargo del Dr. Alejandro Catania. La Aduana pretende una multa mínima de u$s 7.005.300,60.