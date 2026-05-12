La ANSV lanza una matrícula nacional para motos: quiénes deben sacarla

Ante un escenario crítico donde el 46% de las víctimas fatales en siniestros viales durante 2025 fueron motociclistas, el organismo busca profesionalizar la enseñanza para revertir esta estadística oficial.

Según datos oficiales de la ANSV de 2025, los usuarios de motos representaron el 46% de las víctimas fatales por siniestros viales en Argentina.

Con el propósito de elevar la calidad de la enseñanza y las pruebas de conducción, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ( ANSV ) presenta en Tucumán un sistema nacional de capacitación para los encargados de otorgar las licencias de motos . El despliegue de esta medida responde a la necesidad de profesionalizar el sector ante un parque de motovehículos que creció más de un 70% en el último tiempo , siendo el grupo con mayor vulnerabilidad en la vía pública .

Los registros oficiales del último año revelan que casi la mitad de las muertes por siniestralidad vial en el territorio nacional involucran a usuarios de motos. Esta tendencia se profundiza en las provincias del norte argentino, donde 6 de cada 10 personas que pierden la vida en las calles y rutas, viajaban en moto .

En la actualidad, los Centros Emisores de Licencias de Conducir carecen de una instrucción obligatoria y particular para el personal que forma o examina a los motociclistas. Esta ausencia de estándares provoca que los requisitos de evaluación varíen según la jurisdicción, dejando la habilitación de los nuevos conductores en manos de agentes que no poseen una capacitación especializada ni una certificación oficial que avale su idoneidad .

la obtención de la matrícula se convierte en una exigencia obligatoria para quienes tengan la responsabilidad de enseñar o evaluar la conducción de motos

La Agencia Nacional de Seguridad Vial diseñó un programa de enseñanza que integra saberes teóricos y ejercicios prácticos sobre manejo defensivo, reglas de tránsito y métodos de examen uniformes. El trayecto formativo consta de 14 horas de instrucción , distribuidas entre una fase virtual y una jornada presencial de entrenamiento en pista.

Aquellas personas que superen con éxito las dos fases de la capacitación recibirán una credencial nacional válida por dos años. Esta certificación se incorporará al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), lo cual facilitará el seguimiento y la fiscalización de cada examen realizado en los centros de emisión.

La obtención de la matrícula se convierte en una exigencia obligatoria para quienes tengan la responsabilidad de enseñar o evaluar la conducción de motos, siendo la única vía legal para ejercer estas funciones en los centros oficiales del país.

Debido a que el Noroeste y el Noreste son las regiones con mayor cantidad de fallecimientos en moto, la ANSV comenzará este plan en Tucumán. Esta fase inaugural busca atender la emergencia vial en el norte argentino para luego llevar el sistema de capacitación a todo el resto del país.