Aeronáuticos toman nuevas medidas de fuerza y advierten por demoras en vuelos y problemas de servicio







Este lunes habrá asambleas en los 21 aeropuertos del país para denunciar incumplimientos de la ANAC de auditorías internacionales.

Los aeronáuticos realizarán asambleas para denunciar incumplimientos de la ANAC.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a asambleas en los 21 aeropuertos del país para este lunes para denunciar incumplimientos por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de auditorías internacionales, lo cual podría causar un "preocupante deterioro de todos los servicios aeronáuticos".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, agregó que la seguridad de "todos los vuelos está amenazada" y responsabilizó al Gobierno en caso de demoras o problemas de servicio durante las asambleas del lunes.

Respecto al incumplimientos de auditorías, el sindicalista detalló que los organismos internacionales advirtieron que "la capacidad de control se encuentra reducida y que se tiene que incorporar más personal como única posibilidad de disminuir los riesgos en el sistema". La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) emitió semanas atrás una alerta roja por esta situación.

Aguiar consideró que hay una "negligencia y la irresponsabilidad de los funcionarios" que se ve reflejada en el "congelamiento salarial, la flexibilización de las condiciones laborales y los recortes presupuestarios". En ese sentido, apuntó que para "revertir la crisis", el primer paso es reabrir la paritaria sectorial: "Con trabajadores estresados, fatigados a partir de la multiplicidad de tareas que realizan, no se puede alcanzar la máxima seguridad que se requiere".

La paritaria del sector no se abre hace dos años y ATE asegura que se perdió un 45% del poder adquisitivo.

Los reclamos de los aeronáuticos Urgente aumento salarial

Pase a planta permanente para 200 trabajadores precarizados

Aumento del “Módulo ANAC” en un 20%.

Implementación del pago “Suplemento de Zona”.

Aumento del “Adicional Función Aeronáutica Crítica”

Pago de “Adicional Función Aeronáutica” al Personal Administrativo.

Pago de “Título” al Personal Operativo.

Cambio en la escala del “Suplemento de Densidad de Tráfico”.

Creación de un Adicional por Función Administrativa que compense desigualdades salariales

Pago de Horas de Instrucción al Personal de Instructores.

Temas aeronáuticos

ANAC

ATE