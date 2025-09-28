El padre de Brenda del Castillo apuntó contra los investigadores del caso: "No es serio lo que hacen"







Leonel apuntó que "no están agarrando a la gente que tienen que agarrar" y aseguró que ve una "luz de esperanza" con la incorporación de Fernando Burlando a la causa.

Leonel, el padre de Brenda del Castillo.

EL padre de Brenda del Castillo, una de las tres víctimas del triple femicidio en Florencio Varela, apuntó contra los responsables de la investigación y aseguró que "no es serio lo que están haciendo". A su vez, exigió justicia y lamentó la trágica muerte de su hija: "Me destrozaron la vida".

De todas formas, Leonel aseguró ver una "luz de esperanza" a partir de la incorporación de Fernando Burlando a la causa, quien representará a la familia. "Es serio", dijo respecto al letrado aunque no dio precisiones sobre lo que habló con él.

"Espero que se haga justicia y busquen realmente a personas que tienen que buscar, no a Pequeño J que no tiene nombre ni apellido. No es serio lo que están haciendo", denunció respecto a la investigación que apunta contra Tony Janzen Valverde Victoriano, el líder narco peruano y principal señalado de la causa. "No están agarrando a la gente que tienen que agarrar", agregó en diálogo con C5N.

"Acá se están escondiendo muchas cosas. ¿Cómo entró la camioneta al barrio? ¿Por qué el forense no me dejó entrar a reconocer el cuerpo de mi hija? ¿Por qué viene un (conductor de) Didi con prisión domiciliaria de Lugano diciendo que era el novio de mi hija? Así tantas cosas", cuestionó el padre de Del Castillo.

A su vez, dijo que no sabe quiénes pueden estar detrás del asesinato y aseguró que él mismo "saldría a cazar" al responsable. En ese sentido, señaló que cuenta con una testigo "que dice que había chicas que gritaban el viernes por la madrugada pidiendo ayuda" en la zona donde habrían trasladado a las jóvenes luego de secuestrarlas.

Además, sostuvo que en los monoblocks de Lomas del Mirador encontraron "mesas rotas, manchas de sangre, olor a cloro, botellas de lavandina, bolsas de consorcio,marcas de botas, de huellas dactilares en la tele de la habitación". "Esto pertenece a una red narco", concluyó. Encontraron el último búnker del sospechoso "Pequeño J" en La Matanza La Policía Bonaerense dio con el último escondite de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, principal sospechoso del triple femicidio de Brenda, Lara y Morena. El operativo se realizó en Isidro Casanova, La Matanza, donde los efectivos incautaron documentación clave para la investigación y una pistola calibre 40 con todas sus municiones listas para usar. El hallazgo se produjo en el marco de un expediente que lidera el fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, junto con la fiscal Lorena Pecorelli. Según detallaron fuentes oficiales, el lugar allanado funcionaba como búnker del narcotraficante peruano de 20 años y estaba vinculado con transferencias de dinero y logística de drogas hacia Perú.