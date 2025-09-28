Triple femicidio de las chicas: qué dijo Sabrina, la madre de Morena Verri sobre "Pequeño J" y su vínculo con el crimen de las jóvenes







Sabrina, madre de Morena, acusó a la policía de negligencia y criticó que se investigue a las familias en lugar de a los narcos.

Sabrina, madre de Morena, denunció agresiones tras una marcha y cuestionó la actuación policial en el caso del triple femicidio.

Sabrina, madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, denunció irregularidades en la investigación y acusó a la policía de encubrimiento mientras expresa su desconfianza sobre el supuesto autor intelectual conocido como “Pequeño J”. La mujer reveló agresiones sufridas y criticó la negligencia de las fuerzas de seguridad y la Justicia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Denuncia de la madre y agresión tras la marcha Sabrina relató el profundo dolor que atraviesa su familia y la falta de comunicación de la Justicia: "A mí todavía nadie me llamó" para informarles sobre el avance del caso, expresó. La mujer también detalló que fue agredida físicamente al finalizar una marcha de protesta, sufriendo golpes que requirieron estudios médicos.

chicas desaparecidas en la matanza

Su indignación se centró en la actuación policial durante el incidente: "Qué casualidad que a nosotros nos agredan. Y yo ya me cansé de estas cosas". "En vez de protegernos nosotros, dejaron pasar a los atacar cuando ellos lo están acompañando", dijo en diálogo con Radio Rivadavia.

Rechazo a supuestas vinculaciones y críticas a la investigación Sabrina cuestionó que las autoridades investiguen a las familias en lugar de a los verdaderos responsables: "Yo no tengo problema en investigarme. Pero me parece que se están llenando de temas. Quieren noticias, investiguen, pero no supongas, agarrate pruebas concretas." También denunció la presencia de narcos: "¿Por qué no van a investigar a esto? ¿Por qué no matan narcos? ¡Ay, qué está todo tapado!".

pequeño jota Gentileza: Infobae Escepticismo sobre el autor intelectual Respecto a “Pequeño J”, señalado como autor intelectual, Sabrina expresó su incredulidad: "No creo. Pregúntenle a mi hermano, a mi cuñada. En serio, gente, ¿le ven la cara a este muchacho? no es capaz ni de negociarme un cajón de naranja". La madre reafirmó que no se dejarán amedrentar por amenazas: "Todo el mundo me dice, 'No tenes miedo.' ¿Qué miedo voy a tener?" Las familias cuentan con la defensa legal gratuita de Fernando Burlando y su socio, quienes acompañan a las víctimas y sus seres queridos en el proceso judicial.

Temas Femicidios

Policiales