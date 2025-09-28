Triple femicidio: trasladaron a Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto sospechoso del crimen en Florencio Varela

El quinto detenido en la causa que se investiga la muerta de Brenda, Lara y Morena se encontraba en la zona fronteriza entre Bolivia y la Argentina. La Policía Federal lo trasladó hacia Buenoss Aires.

El peruano Sotacuro fue detenido en la zona de la frontera entre Bolivia y la Argentina.

En la mañana de este domingo, la Policía Federal Argentina (PFA) trasladó a Buenos Aires al peruano Lázaro Víctor Sotacuro , el quinto detenido por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela . El hombre fue hallado en la zona fronteriza con Bolivia y quedó retenido momentáneamente en Jujuy, desde donde viajará para dar cuenta ante la Justicia bonaerense.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sotacuro fue detenido luego de un operativo conjunto con las autoridades bolivianas y de Jujuy, por lo que la Brigada de Investigaciones revisó las cámaras de la vieja terminal de colectivos de San Salvador y analizó las listas de pasajeros de los tours de compras. Allí, los agentes confirmaron que Sotacuro había llegado el miércoles por la noche en un micro proveniente de Buenos Aires.

La Policía de Jujuy comenzó la búsqueda en hoteles de la provincia y avisó a la Policía Nacional de Bolivia, con la que mantiene un vínculo de cooperación. Asimismo, la policía boliviana encontró a Sotacuro el viernes a la noche en un hotel de la ciudad de Villazón y lo detuvo.

La Policía Federal Argentina lo trasladó este sábado en un avión oficial al aeropuerto de Ezeiza y lo puso a disposición de la Justicia bonaerense.

El triple femicidio de Brenda, Lara y Morena: qué se sabe hasta ahora

Tres jóvenes amigas de Florencio Varela -Lara Gutiérrez (15 años) y las primas Brenda del Castillo (20) y Morena Verri (20)- murieron asesinadas el viernes 19 de septiembre y los cuerpos fueron hallados el miércoles pasado enterrados en bolsas de consorcio en tres pozos, desmembrados y con signos de haber sido torturados.

La Unidad Funcional de Instrucción número 2 de La Matanza determinó que las jóvenes fueron engañadas con una cita que funcionó como anzuelo hacia una fiesta que les prometía 300 dólares la noche a cada una.

Las pruebas, que incluyen análisis de teléfonos y cámaras de seguridad, señalan a una organización vinculada al narcotráfico como autora del crimen.

La banda y el único prófugo por el triple femicidio

La Justicia bonaerense detuvo el mismo día del hallazgo a cuatro sospechosos: Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y de nacionalidad peruana, Iara Daniela Ibarra, de 19,Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, estos tres últimos argentinos.

En tanto, el sábado por la noche se conoció que fue apresado Ariel Giménez, de 29 años, tras una serie de allanamientos que se llevaron a cabo en Florencio Varela y en Isidro Casanova, en la zona oeste.

La Policía Federal, por medio de Interpol, busca a “Pequeño J”, un narco de origen peruano acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio, y hasta el momento, las autoridades creen que el prófugo podría haberse refugiado en el exterior, por lo que mantienen activo el pedido de captura internacional.