Vuelco en la General Paz: un auto y una camioneta chocaron frente al Autódromo de CABA







Producto del impacto, el vehículo de mayor porte volcó y sufrió un principio de incendio, lo que intensificó la emergencia.

Así quedaron ambos vehículos tras el impacto

Un fuerte choque y vuelco se registró este domingo a la mañana sobre la Avenida General Paz, en la mano con sentido al Riachuelo, frente al Autódromo, en Lugano, obligando al corte total del tránsito entre las avenidas 27 de Febrero y Roca.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El siniestro se produjo tras la colisión de un auto particular y una camioneta de carga. Producto del impacto, la camioneta volcó y sufrió un principio de incendio, lo que intensificó la emergencia.

El siniestro se registró cerca de las 6:30 de la mañana, en las inmediaciones de Roca, e involucró a dos vehículos: un Volkswagen Vento y una camioneta Ford F100.

Como consecuencia del impacto, la camioneta terminó volcando y comenzó a incendiarse parcialmente, lo que intensificó la situación y demandó una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Vuelco en la General Paz: un auto y una camioneta chocaron frente al Autódromo Personal del SAME trabajó en el lugar para asistir a ambos conductores, quienes resultaron heridos y debieron ser trasladados a un hospital cercano.

choque-vuelco-gral-paz Personal del SAME trabajó en el lugar para asistir a ambos conductores, quienes resultaron heridos y debieron ser trasladados a un hospital cercano. Ambos vehículos quedaron completamente destruidos sobre la calzada mientras se llevaron a cabo las pericias correspondientes para determinar las causas del choque.