28 de septiembre 2025 - 13:31

Vuelco en la General Paz: un auto y una camioneta chocaron frente al Autódromo de CABA

Producto del impacto, el vehículo de mayor porte volcó y sufrió un principio de incendio, lo que intensificó la emergencia.

Así quedaron ambos vehículos tras el impacto

El siniestro se produjo tras la colisión de un auto particular y una camioneta de carga. Producto del impacto, la camioneta volcó y sufrió un principio de incendio, lo que intensificó la emergencia.

Informate más

El siniestro se registró cerca de las 6:30 de la mañana, en las inmediaciones de Roca, e involucró a dos vehículos: un Volkswagen Vento y una camioneta Ford F100.

Como consecuencia del impacto, la camioneta terminó volcando y comenzó a incendiarse parcialmente, lo que intensificó la situación y demandó una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Personal del SAME trabajó en el lugar para asistir a ambos conductores, quienes resultaron heridos y debieron ser trasladados a un hospital cercano.

Ambos vehículos quedaron completamente destruidos sobre la calzada mientras se llevaron a cabo las pericias correspondientes para determinar las causas del choque.

