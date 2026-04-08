Tiroteo en una escuela de Santa Fe: el culpable integra una comunidad digital que incentiva masacres + Seguir en









La ministra Monteoliva brindó detalles de la investigación junto al gobernador Pullaro. Determinó que se trata de una subcultura digital centrada en el "análisis y estudio y análisis de tiroteos masivos".

El Gobierno aclaró que en la Argentina ya había indicios de la presencia de este tipo de organizaciones en menores, aunque aclaró que se trata de una red global.

El Gobierno confirmó este miércoles que el alumno que mató a un compañero en un colegio de Santa Fe integra una comunidad digital internacional que incentiva masacres escolares. Lo informó la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva, junto a autoridades de la Policía Federal y el gobernado Maximiliano Pullaro. La investigación arrojó que se trata de una subcultura integrada por menores centrada en "actos violentos".

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Monteoliva, quien encabezó una conferencia de prensa por la mañana, sostuvo que se trató de “un caso inédito en el país” y especificó que la situación llevó al trabajo articulado de la policía de Santa Fe junto y la PFA.

A raíz de la investigación se determinó que no se trató de un caso aislado ni de bullying, como inicialmente se creía, sino que se está en presencia de una subcultura digital integrada, en la mayoría de los casos, por niños, adolescentes y jóvenes.

Tiroteo en un colegio de Santa Fe: el alumno que mató integra una comunidad de masacres escolares “Tiene que ver con comunidades virtuales que se centran en el estudio y análisis de asesinato, de tiroteos masivos que tienen estas conductas, de organizaciones nihilistas, misantrópicas, que tienden a llevar actos de violencias”, agregó la ministra.

En el mismo sentido, aclaró que en la Argentina ya había indicios de que este tipo de organización estaba presente en menores, aunque aclaró que se trata de una red global, que excede la territorialidad. “En los últimos dos años, la Policía Federal junto con el FBI registró e identificó 15 casos y hay cuatro en análisis que hacen a la presencia de culturas violentas en el país”, aseguró.

“Nosotros como funcionarios tenemos el deber de poner la evidencia sobre la mesa, a tiempo, a solo ocho días de ocurrido el caso de San Cristóbal y a partir de ahí llevar adelante las construcciones", recalcó.



Además, amplió que una respuesta para este tipo de casos involucra a un amplio entramado social, compuesto por la familia, escuelas, educadores y comunicadores. "Todos tenemos una función que cumplir”, completó. Embed - La Ministra Monteoliva y el Gobernador Pullaro brindan detalles de una investigación clave Tiroteo en una escuela en Santa Fe: detuvieron a un sospechoso por encubrir el crimen Un menor de 16 años fue detenido acusado de encubrir el crimen escolar de Ian Cabrera, el alumno asesinado en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal. En paralelo, las autoridades investigan la posible existencia de una red internacional vinculada al ataque. La Secretaría de Gestión Institucional, Virginia Couddanes, indicó este lunes que el arresto se concretó tras un operativo de vigilancia en distintas viviendas. Según remarcó la funcionaria, el procedimiento se efectuó sobre la ruta 11, donde oficiales de la Policía de Investigaciones provincial, junto a la Policía Federal y unidades especiales, detuvieron al implicado a la altura de la ciudad de Nelson. Según la funcionaria, el joven habría tenido conocimiento previo del ataque, en el que también resultaron heridos otros ocho estudiantes. En este sentido, durante una conferencia de prensa brindada en la Sala Auditorio de la sede de gobierno santafesino, Couddanes reveló que se trabaja sobre la hipótesis de una presunta red internacional que estaría detrás de la logística de estos ataques escolares: "Estamos ante una situación que trasciende las fronteras de la provincia de Santa Fe".