Alarma en Salta: activo trabajo para controlar el incendio forestal de Cafayate

El foco principal se encuentra en las inmediaciones del aeródromo local y del parque de paneles solares. Las autoridades confirmaron que intensificaran las tareas para controlarlo.

El incendio forestal que afecta a la localidad salteña de Cafayate ya consumió cerca de 200 hectáreas , según confirmaron autoridades provinciales, que advirtieron que las tareas para controlar completamente las llamas podrían extenderse durante varias semanas.

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El foco ígneo se desarrolla en las inmediaciones del aeródromo local y del parque de paneles solares, en una zona donde las condiciones climáticas favorecieron la rápida propagación del fuego. El principal factor fue la presencia del viento Zonda , fenómeno característico de la región que complicó las tareas de combate y generó nuevos frentes de avance.

Frente a la magnitud del siniestro, el Concejo Deliberante de Cafayate aprobó una ordenanza que declara la emergencia ambiental por 18 meses . La medida señala la afectación de extensas superficies de bosque nativo y de especies protegidas, entre ellas el algarrobo , considerado de especial valor ecológico para la región.

Los ediles también remarcaron que los incendios ocurrieron pese a las restricciones vigentes para realizar quemas a cielo abierto y reclamaron acciones urgentes destinadas a reducir el impacto ambiental y evitar una mayor propagación.

El subsecretario de Defensa Civil de Salta, Juan Ignacio Vilchez, explicó que la dimensión del incendio obliga a desplegar un operativo de gran escala. “Estamos hablando de cerca de 200 hectáreas, con un gran perímetro. Afortunadamente, gran parte de la cabeza del incendio se fue a lugares con poca vegetación”, señaló el funcionario.

Además, advirtió que el trabajo para extinguir completamente el fuego demandará tiempo. “Este es un incendio que va a llevar mucho tiempo. Calculamos que estaremos un par de semanas trabajando arduamente para contenerlo nuevamente. Todo depende de las condiciones meteorológicas”, sostuvo.

La influencia del viento Zonda

Las autoridades destacaron que el comportamiento del incendio estuvo fuertemente condicionado por la presencia del viento Zonda, que incrementó la velocidad de propagación y dificultó las tareas de los brigadistas.

“El viento Zonda generó complicaciones, hoy contamos con condiciones favorables y esperamos aprovechar la ventana climática para dar soluciones en los puntos críticos”, explicó Vilchez.

Las mejoras temporales en las condiciones meteorológicas permitieron reforzar las tareas de contención y enfriar sectores considerados estratégicos para evitar nuevos avances.

Refuerzos de otras provincias

Ante la complejidad del escenario, el gobierno de Salta solicitó apoyo adicional mediante la emisión de un alerta nacional para fortalecer el operativo y lograr vencer los focos.

En las próximas horas se espera la llegada de brigadistas y bomberos especializados provenientes de otras provincias, quienes se sumarán a las tareas que ya desarrollan los equipos locales. El objetivo es acelerar las labores de control y evitar que el fuego alcance nuevas áreas de vegetación nativa.

Ubicada a unos 200 kilómetros al sudoeste de la capital salteña, Cafayate es uno de los principales destinos turísticos del norte argentino y uno de los polos vitivinícolas más importantes del país.

La región, reconocida internacionalmente por sus vinos de altura y por los paisajes de los Valles Calchaquíes, enfrenta ahora un escenario de preocupación ambiental mientras continúan los esfuerzos para controlar uno de los incendios forestales más importantes registrados en la zona en los últimos tiempos.