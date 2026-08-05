Desdoblamiento electoral: Jujuy, Salta y Chaco se distancian de octubre, mientras que Catamarca se pega a las presidenciales

El calendario electoral 2027 muestra un mapa fragmentado porque el gobierno de Jujuy confirmó que adelantará sus comicios provinciales, sin fecha definida; Salta ya apunta a mayo; el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, ratificó el desdoblamiento y Raúl Jalil va con la Nación.

El calendario electoral 2027 muestra un mapa fragmentado porque el gobierno de Jujuy confirmó que adelantará sus comicios provinciales , sin fecha definida; Salta ya apunta a mayo ; el gobernador de Chaco, Leandro Zdero , ratificó el desdoblamiento aunque sin día fijado ; y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil , optó por mantenerlas unidas a las nacionales , como sucedió en 2023.

El gobierno de Jujuy confirmó su intención de desdoblar las elecciones provinciales de 2027 respecto de los comicios presidenciales y legislativos nacionales. La decisión fue comunicada por el vocero de la administración provincial, Alberto Siufi , quien ratificó el plan de adelantar la contienda local a una fecha distinta de octubre, aunque sin precisar aún el día exacto.

La medida, que responde a una estrategia cada vez más extendida entre los mandatarios del interior del país, no está exenta de polémica. Según estimaciones preliminares, el desdoblamiento podría generar un costo adicional de hasta USS 10 millones para el Estado provincial, un gasto que la oposición ya comenzó a cuestionar en medio de las restricciones presupuestarias, aunque desde la gestión del radical Carlos Sadir se aseguró que se hicieron las previsiones. En el entorno oficial se manejan como fechas posibles los meses de mayo o junio, en línea con lo que ocurre en otras provincias del Norte Grande.

En Salta, de acuerdo a consultas de Ámbito, el calendario está a nada de ser definido: las elecciones provinciales se realizarían a mediados de mayo de 2027. Una fuente oficial del gobierno de Gustavo Sáenz aseveró que manejan dos fechas posibles: el 16 o el 23 de mayo. Salta ya había votado en mayo tanto en 2023 como en 2025, por lo que la decisión profundiza una estrategia que el oficialismo provincial considera exitosa para desacoplar la contienda local del clima electoral nacional. En principio, Sáenz no buscaría la reelección, lo que convierte a estos comicios en una disputa abierta por la sucesión.

Rumbo al 27 Jujuy confirmó que las elecciones provinciales se realizarán de forma desdoblada de los comicios nacionales, pero aún no está definida la fecha. El anuncio fue realizado por el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi.

En Chaco, el gobernador Leandro Zdero confirmó que las elecciones provinciales de 2027 se desarrollarán en una fecha diferente a los comicios nacionales, aunque aclaró que el Poder Ejecutivo todavía no resolvió cuándo serán convocados los chaqueños a las urnas.

A diferencia de otras provincias, en el caso chaqueño el desdoblamiento no es una decisión estratégica del oficialismo, sino una disposición establecida por la propia Constitución provincial. El inciso 7 del artículo 90 de la Carta Magna local dispone expresamente que "las elecciones provinciales y municipales se harán en forma separada de las presidenciales".

"Así nos dice la normativa vigente", sostuvo Zdero al ser consultado sobre los motivos de la separación. Sobre el momento exacto de los comicios, fue tajante: "No tenemos fecha". La discusión que deberá resolver el Ejecutivo chaqueño no pasa por determinar si habrá desdoblamiento, sino por establecer cuánto tiempo separará ambas elecciones.

Jalil, la excepción

En contraste con la mayoría de sus pares del Norte Grande, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, optó por un camino diferente porque convocará a elecciones provinciales el 24 de octubre de 2027, el mismo día en que se elegirá al próximo presidente de la Nación.

La decisión replica lo hecho en 2023, cuando Catamarca también votó en simultáneo con las elecciones presidenciales. En aquella oportunidad, el peronismo catamarqueño logró sostener su hegemonía provincial a pesar del triunfo nacional de Javier Milei en la primera vuelta. Jalil, al igual que su par de La Rioja, Ricardo Quintela, no competirá por un nuevo mandato, por lo que necesita tiempo para organizar la sucesión sin que la crisis económica y el desgaste social recaigan únicamente sobre su administración.

Rumbo al 27 Catamarca | La provincia norteña no desdoblará las elecciones y votará junto al calendario nacional en 2027, como lo viene haciendo los últimos años. Así lo confirmó el gobernador Raúl Jalil. — Arg Elecciones | Data & votos (@ArgElecciones) August 5, 2026

El desdoblamiento electoral se consolida como la regla general para 2027. Además de Jujuy, Salta y Chaco, el mandatario de Tucumán Osvaldo Jaldo ya anunció que en su distrito se votará el 9 de mayo, mientras que en Córdoba (Martín Llaryora), Misiones (Hugo Passalacqua) y Santa Fe (Maximiliano Pullaro) también se proyectan los comicios para el primer semestre del año. La lógica detrás de esta fragmentación es, en la mayoría de los casos, evitar que la polarización nacional y la figura del presidente Milei condicionen los resultados provinciales.

Así, el calendario electoral 2027 ya dibuja un escenario de múltiples estaciones con casi una veintena de elecciones provinciales dispersas a lo largo del año y unos comicios presidenciales que, por ahora, parecen quedar cada vez más solos en la recta final.