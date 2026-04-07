Alarma en Tucumán: un alumno llevó un revólver cargado a la escuela y fue reducido en plena clase

El joven, de 17 años, fue interceptado por efectivos policiales dentro de un establecimiento educativo de San Miguel de Tucumán. Investigan cómo consiguió el arma y qué motivó su accionar.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el adolescente habría ingresado armado con la intención de amedrentar a compañeros.

Un alumno de 17 años fue reducido este martes por la Policía luego de ingresar armado a una escuela de San Miguel de Tucumán , en un episodio que volvió a encender las alarmas por la seguridad en los establecimientos educativos. El adolescente llevaba un revólver cargado con seis balas y fue interceptado en plena clase, sin que se registraran heridos.

Todo ocurrió mientras se desarrollaba una clase de Biología, cuando uno de sus compañeros advirtió que el joven tenía un arma de fuego y alertó de inmediato a las autoridades del colegio. A partir de ese aviso, los directivos activaron el protocolo correspondiente, se comunicaron con el 911 y solicitaron la intervención policial.

Pocos minutos después, efectivos motorizados de la Policía de Tucumán llegaron al establecimiento, ubicado en la zona de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación , y organizaron un operativo para ingresar al aula. El procedimiento se realizó sin que hubiera disparos ni escenas de violencia mayores: los agentes lograron reducir al estudiante y, al requisarlo, comprobaron que llevaba un revólver con seis proyectiles .

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el adolescente habría ingresado armado con la intención de amedrentar a compañeros , aunque por el momento no trascendieron detalles concretos sobre conflictos previos dentro del curso o del colegio.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, destacó la rápida reacción conjunta entre la comunidad educativa y las fuerzas de seguridad. “Se actuó por el llamado de las autoridades. Inmediatamente fue una comisión que, después de hablar con los directivos del establecimiento, acordaron cómo actuarían para que no se registre ninguna tragedia. El trabajo en conjunto generó que no se registrara ninguna tragedia ”, sostuvo en declaraciones a medios locales.

Además, remarcó que, tras el operativo, “todo está controlado y no se registraron incidentes después del procedimiento”.

Refuerzan la seguridad en las escuelas

A partir de lo ocurrido, las autoridades provinciales anticiparon que se reforzarán los controles en los establecimientos educativos mientras avanza la investigación para determinar cómo llegó el arma a manos del estudiante.

Girvau señaló que “vamos a montar un operativo especial en este establecimiento educativo para determinar qué es lo que sucedió” y agregó que, por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo, se avanzará con nuevos controles en escuelas de la provincia.

En ese marco, lanzó una advertencia contundente: “No vamos a tolerar este tipo de situaciones. Ya se están diagramando operativos para que haya controles en los establecimientos educativos. Adolescente que concurra armado, terminará en el instituto Cura Brochero, en Benjamín Paz”.

En paralelo, la pesquisa también busca establecer el origen del arma y si hubo algún adulto responsable por haber permitido el acceso del menor al revólver. Sobre ese punto, el jefe policial precisó que “al tener 17 años, debe responder penalmente por el hecho. Pero también podría caberle alguna responsabilidad a los padres por haber permitido que tuviera acceso a ella”.

El antecedente reciente de Santa Fe

El episodio en Tucumán sucede apenas días después del tiroteo en la Escuela Nº40 de San Cristóbal, en Santa Fe, donde un alumno de 15 años abrió fuego dentro del establecimiento y mató a un estudiante de 13. Aquel caso generó una fuerte conmoción y volvió a instalar el debate sobre la violencia escolar, la circulación de armas y la respuesta del sistema judicial frente a agresores menores de edad.

En la causa santafesina, la investigación avanzó con nuevas pruebas y la Justicia confirmó que el adolescente acusado no puede ser juzgado penalmente, ya que la nueva ley penal juvenil todavía no entró en vigencia. Aun así, quedó bajo intervención judicial y alojado en una institución de menores.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 7.15, cuando los alumnos esperaban el izamiento de la bandera en el patio interno del establecimiento. Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno municipal, confirmó que “el agresor fue reducido por preceptores y luego detenido por la Policía”. La escuela suspendió las clases y la comunidad quedó sumida en un estado de shock.

Carolina Morel, docente del colegio, describió el clima de pánico: “Empezamos a sentir bombazos. Lo primero que atiné a pensar era que se trataban de petardos, hasta que entra una docente a los gritos, desencajada, diciendo que había un chico con un arma”. Los profesores bloquearon puertas y arrinconaron muebles para proteger a los alumnos: “Arrinconamos una mesa para que no pasen porque alguien decía que venían para acá. Esos fueron los primeros minutos de terror”.