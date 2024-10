Alarmante mensaje de Fabiola Yáñez en redes: "Tengo miedo"

La ex primera dama no dio más detalles al respecto. Solamente compartió una foto con esa frase.

"Tengo miedo", sostuvo en una imagen que posteó en Instagram y luego replicó en sus historias. Sin embargo, la ex primera dama no dio más detalles.

En una entrevista que dio días después de que su denuncia se hiciera pública, Yáñez sostuvo, sobre los episodios de violencia que vivió: "No puedo contar exactamente lo que pasó. Todas estas cuestiones las manifesté en el material que se grabó. Y así como yo tenía que resguardar mi integridad, por el miedo que tengo... hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara".