El dato que puede dejarte fuera del Régimen Simplificado de ARCA

Conocé cómo se implementa este tramite del organismo de contribución fiscal par evitar demoras administrativas en la gestión.

Antes de cualquier trámite conviene verificar el patrimonio completo como si ARCA fuera a solicitar toda la documentación al día siguiente

El Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias es una alternativa para quienes buscan cumplir con sus obligaciones fiscales mediante una declaración menos compleja . Sin embargo, detrás de esa simplificación existe un aspecto que muchos contribuyentes suelen pasar por alto y que puede derivar en la exclusión del sistema.

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La adhesión al régimen requiere una validación formal sobre el cumplimiento de determinados parámetros vinculados con ingresos y patrimonio. Esa confirmación tiene carácter de declaración jurada y constituye uno de los puntos centrales del proceso de incorporación.

Muchos contribuyentes interpretan que, al no tener que informar el detalle patrimonial dentro de la declaración simplificada, los bienes dejan de tener relevancia para la evaluación de los requisitos . Esa lectura puede generar inconvenientes posteriores frente a eventuales controles del organismo fiscal.

Especialistas en materia tributaria advierten que la revisión patrimonial previa resulta indispensable antes de optar por el esquema simplificado. La falta de un análisis completo puede derivar en observaciones de ARCA, la pérdida de los beneficios administrativos y la obligación de volver al régimen general del impuesto.

Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias de ARCA

El Régimen Simplificado de Ganancias constituye una modalidad opcional destinada a personas humanas y sucesiones indivisas. El sistema permite confeccionar la declaración jurada mediante información previamente cargada por ARCA.

La principal característica del esquema consiste en la reducción de requisitos formales. Los contribuyentes alcanzados no deben informar dentro de la declaración simplificada el detalle de su patrimonio ni sus consumos personales.

El mecanismo apunta a disminuir la carga administrativa asociada a la liquidación anual del impuesto. El sistema también reduce la necesidad de efectuar cálculos complejos durante la presentación. Los contribuyentes que deseen adherir deben cumplir determinadas condiciones establecidas por la normativa vigente. Entre ellas se encuentran requisitos vinculados con inscripción fiscal, patrimonio e ingresos.

Los requisitos contemplan los siguientes puntos:

estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias

contar con CUIT activa y clave fiscal habilitada

no tener la condición de Gran Contribuyente

cumplir los límites de ingresos y patrimonio exigidos por el régimen

realizar la adhesión dentro de los plazos previstos por ARCA

La permanencia dentro del sistema no tiene carácter permanente, ya que cada contribuyente debe ratificar anualmente el cumplimiento de las condiciones exigidas para continuar bajo esta modalidad. La adhesión se realiza de manera digital a través del sitio oficial de ARCA. El procedimiento contempla distintas etapas de validación antes de completar la incorporación.

Los pasos para adherirse son los siguientes:

ingresar con CUIT y clave fiscal

acceder al servicio "Sistema Registral"

ingresar en la opción "Ganancias PH Simplificada"

verificar la posibilidad de optar por el régimen

confirmar la adhesión

descargar la constancia correspondiente

La presentación anual se efectúa mediante el servicio "Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado". El contribuyente debe seleccionar la declaración jurada simplificada y revisar la información precargada antes de enviarla. La responsabilidad sobre la exactitud de los datos continúa recayendo sobre quien presenta la declaración. La existencia de información cargada previamente por ARCA no elimina esa obligación.

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Qué bienes revisar antes de adherir al régimen de ARCA

El control patrimonial constituye uno de los aspectos más sensibles antes de ingresar al régimen simplificado. Los especialistas recomiendan verificar cada activo para evitar inconsistencias futuras. Los bienes ubicados en Argentina deben incorporarse al análisis patrimonial exigido por la normativa. Los activos radicados en el exterior también forman parte de esa evaluación.

Los contribuyentes deben contemplar tanto bienes gravados como exentos. Los activos no alcanzados por determinados impuestos también pueden resultar relevantes para verificar los límites establecidos por ARCA.

Listado de bienes que suelen quedar fuera de la revisión aparecen:

participaciones en sociedades familiares

inmuebles ubicados en el exterior

cuentas de inversión fuera del país

bienes exentos en Bienes Personales

activos que no generan rentas pero integran el patrimonio

La medición patrimonial debe realizarse al 31 de diciembre de cada período correspondiente. Una revisión limitada al último ejercicio puede resultar insuficiente para verificar el cumplimiento de los parámetros exigidos. ARCA puede detectar inconsistencias mediante controles posteriores. En esos casos, el organismo tiene la facultad de notificar al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

La comunicación puede requerir aclaraciones, documentación respaldatoria o rectificaciones. El incumplimiento de esos requerimientos puede derivar en la exclusión del régimen simplificado. La pérdida de la condición simplificada obliga a presentar el Impuesto a las Ganancias bajo el esquema general para el período observado. Esa situación implica recuperar obligaciones formales que el régimen especial busca evitar.

Los especialistas recomiendan reconstruir los ingresos de los años exigidos y calcular el patrimonio total antes de confirmar la adhesión. Ese análisis debe incluir todos los bienes, tanto locales como radicados en el exterior. Además de incorporar participaciones societarias aunque no generen dividendos o retiros. La revisión de activos exentos y no gravados forma parte de la misma tarea preventiva.

El seguimiento periódico del Domicilio Fiscal Electrónico constituye otra recomendación habitual. La conservación de documentación respaldatoria y papeles de trabajo también puede resultar clave frente a eventuales requerimientos del organismo.