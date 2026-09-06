Subsidio por celiaquía de PAMI: quiénes pueden cobrarlo y cómo

La obra social dispone una ayuda económica para aquellos afiliados que acrediten la enfermedad y busca aliviar el bolsillo ante la compra de alimentos.

El subsidio económico por celiaquía se encuentra regulado por el Ministerio de Salud de la Nación y busca apoyar a los afiliados celíacos en los gastos diarios y la compra de comida apta para esta condición. El beneficio está vigente desde mayo de 2026 y se mantiene para quienes cumplan con las condiciones que establece el organismo.

Para acceder no alcanza con estar afiliado a PAMI . Es necesario acreditar el diagnóstico mediante documentación médica específica. La gestión puede empezar por internet y también existe la posibilidad de solicitar un turno para realizarla de manera presencial.

El beneficio está dirigido a las personas afiliadas a PAMI que tengan un diagnóstico de enfermedad celíaca certificado. La condición debe estar respaldada por estudios médicos y por la documentación requerida por la obra social.

La ayuda económica está vinculada con el mayor costo que supone una dieta estricta sin gluten . Los productos destinados a personas celíacas incluyen harinas, premezclas y otros alimentos identificados como libres de gluten , que deben formar parte de la alimentación habitual de quienes tienen la enfermedad.

PAMI establece que el diagnóstico debe estar certificado por un especialista. Por eso, presentar solamente una declaración de que se padece celiaquía no permite acceder al subsidio: el expediente debe contar con los estudios y antecedentes médicos solicitados por el organismo.

El programa se encuentra contemplado dentro de la normativa nacional sobre enfermedad celíaca. La Ley 26.588 establece disposiciones relacionadas con la atención y protección de las personas diagnosticadas, marco dentro del cual se instrumenta esta asistencia económica.

Qué documentación tienen que presentar los afiliados

Para iniciar la solicitud, PAMI exige documentación personal, previsional y médica. La lista oficial incluye el DNI, la credencial de afiliación y el último recibo de cobro. Además, la parte médica es fundamental para que el organismo pueda comprobar el diagnóstico. Se debe presentar un resumen de historia clínica donde consten los síntomas, junto con los resultados de los estudios.

Entre ellos aparecen los resultados serológicos que demuestren la presencia de anticuerpos antigliadina y antiendomisio. También se solicita el resultado histopatológico correspondiente a una biopsia realizada durante una videoendoscopia digestiva alta.

Por último, PAMI exige una certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca emitida por un especialista. Esta documentación permite acreditar formalmente la condición necesaria para acceder a la asistencia.

La documentación médica no es un requisito accesorio. Es el elemento que permite determinar que la persona efectivamente tiene la enfermedad y que, por lo tanto, corresponde la incorporación al beneficio. Por eso, antes de empezar la gestión conviene reunir los estudios solicitados para evitar que el trámite quede incompleto.

De cuánto es el subsidio por celiaquía de PAMI y cómo solicitarlo

El trámite puede iniciarse de forma online desde la página oficial de PAMI. La gestión puede hacerse desde una computadora, un celular o una tablet. El organismo dispone de la sección “Subsidio económico por Celiaquía”, desde donde se puede empezar la solicitud.

La plataforma también ofrece la posibilidad de solicitar un turno para quienes prefieran completar la gestión de manera presencial en una agencia. Para iniciar la solicitud por internet, el afiliado debe ingresar a la página oficial de PAMI, buscar el trámite correspondiente y completar la información solicitada.

El importe vigente del subsidio es de $58.560,98 mensuales. Esta suma rige desde el período mayo de 2026 y está regulada por el Ministerio de Salud de la Nación. El monto representa una ayuda económica destinada a afrontar parte del gasto asociado a la alimentación libre de gluten.