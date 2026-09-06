De cuánto es la Asignación por Embarazo de ANSES en septiembre 2026

La prestación aumentó y se definió cuánto reciben las titulares, qué parte queda retenida y cuándo se cobra.

ANSES actualizó los valores de las prestaciones sociales y estableció el cronograma de pagos correspondiente a septiembre de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizó los valores de las prestaciones para septiembre de 2026 y confirmó el esquema de liquidación de la Asignación por Embarazo . La prestación contempla una parte que se acredita mensualmente y otra que permanece retenida.

El organismo también estableció el calendario de pagos según la terminación del DNI , por lo que cada titular debe identificar la fecha que le corresponde para conocer cuándo tendrá disponible el dinero.

La Asignación por Embarazo está destinada a personas gestantes, que se encuentran dentro de los grupos contemplados por el sistema de protección social de ANSES. El beneficio busca acompañar económicamente durante el período de gestación a quienes cumplen con las condiciones establecidas por el organismo.

Para acceder y mantener el cobro, es necesario cumplir con los requisitos previstos por ANSES , además de contar con los datos personales y familiares correctamente registrados. La prestación también contempla la acreditación de los controles de salud correspondientes durante el embarazo.

La titular debe presentar la documentación exigida por el organismo para acreditar el seguimiento de la gestación y cumplir con las condiciones necesarias para acceder al monto que permanece retenido. La falta de presentación puede impedir la liberación de ese porcentaje.

De cuánto es el monto bruto y cuánto se deposita realmente

En septiembre de 2026, la Asignación por Embarazo asciende a $154.031. Sin embargo, ese no es el importe que la titular recibe directamente cada mes, debido al mecanismo de retención establecido para la prestación.

ANSES deposita de manera directa el 80% del monto, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante queda retenido. En este caso, la suma retenida alcanza los $30.806,20.

El mismo esquema se aplica a la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyo monto bruto también quedó establecido en $154.031. La diferencia entre el importe total y el dinero depositado responde a la modalidad de liquidación vigente para estas prestaciones.

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Cómo y cuándo se libera el porcentaje retenido

El 20% retenido no se pierde, sino que queda pendiente de pago hasta que la titular cumpla con la presentación de la documentación requerida por ANSES. El objetivo es acreditar el cumplimiento de los controles correspondientes durante el embarazo.

Para acceder a ese monto, es necesario presentar la libreta de Asignación Universal exigida por el organismo, donde consten los controles de salud y el seguimiento de la gestación. La acreditación debe realizarse dentro de los plazos y condiciones establecidos.

Una vez cumplidos los requisitos, ANSES procede a la liberación del porcentaje acumulado. Por eso, además de verificar el cobro mensual, las titulares deben prestar atención a la documentación necesaria para no dejar pendiente el importe retenido.

Calendario completo de pagos por terminación de DNI

El pago de la Asignación por Embarazo de septiembre se organiza según la terminación del DNI de cada titular. ANSES distribuye las fechas durante el mes para ordenar las acreditaciones de las distintas beneficiarias.

El calendario establece una fecha específica para cada terminación de documento, por lo que es necesario consultar el cronograma oficial para conocer el día correspondiente. La modalidad de pago por DNI también se utiliza para otras prestaciones administradas por el organismo.

La fecha de acreditación permite saber cuándo estará disponible el 80% de la prestación correspondiente a septiembre. El porcentaje retenido, en cambio, sigue un mecanismo diferente y queda sujeto al cumplimiento de los requisitos y la presentación de la documentación correspondiente.