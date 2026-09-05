Atención AUH: ANSES deposita dos extras de hasta $72.250 en septiembre 2026

Los adicionales se suman a la asignación mensual y alcanzan distintos valores, según la cantidad de hijos y la edad de cada menor.

La prestación incorpora en septiembre un refuerzo alimentario y un complemento para familias con hijos chicos, ambos acreditados de forma automática.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) pagará en septiembre distintos conceptos junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Entre ellos se encuentran la Tarjeta Alimentar , que puede alcanzar los $72.250 para familias con un hijo, y el Complemento Leche del Plan 1.000 Días , que en el noveno mes del año llega a $58.098 por cada niño de hasta 3 años.

Los dos beneficios tienen características diferentes. La Tarjeta Alimentar está destinada a familias con hijos de hasta 14 años que cobran AUH , mientras que el Complemento Leche alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años y a quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE).

El primer adicional es la Tarjeta Alimentar . En septiembre, el monto es de $72.250 para familias con un hijo , mientras que sube a $113.299 para quienes tienen dos hijos y a $149.425 cuando hay tres o más hijos alcanzados por el beneficio. Los valores se mantienen sin cambios durante septiembre.

El segundo adicional es el Complemento Leche del Plan 1.000 Días , que se actualizó para septiembre y alcanza los $58.098 por cada menor de hasta 3 años . También lo reciben las titulares de AUE durante el embarazo. Entonces, una familia con un hijo menor de 3 años puede reunir al mismo tiempo la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

La AUH se actualizó un 2,11% en septiembre como parte del mecanismo de movilidad que aplica ANSES. El monto total quedó en $154.031 por hijo , aunque el pago mensual que reciben los titulares es inferior, porque el organismo retiene el 20% correspondiente a la Libreta.

Con esa retención, el importe que se deposita mensualmente es de $123.224 por hijo. El 20% restante queda sujeto a la acreditación de los controles de salud, vacunación y escolaridad mediante la Libreta AUH. La Asignación por Embarazo (AUE) también se actualizó en septiembre y alcanza el mismo valor de referencia de $154.031. En este caso, ANSES también aplica una retención del 20%.

Para las titulares de AUE, además, puede corresponder la Tarjeta Alimentar por $72.250 y el Complemento Leche cuando se cumplen las condiciones del Plan 1.000 Días. La Prestación Alimentar se deposita de manera automática, sin necesidad de tramitar una tarjeta nueva o completar una solicitud.

Con los valores de septiembre, el esquema puede alcanzar $253.572 en mano cuando se toma el 80% de la AUH más ambos adicionales: $123.223,99 de asignación, $72.250 de Tarjeta Alimentar y $58.098 del Plan 1.000 Días.

ANSES

Cuánto se cobra con la retención del 20%

El mecanismo de la AUH contempla que ANSES pague mensualmente el 80% del valor de la asignación y retenga el 20% restante. Ese porcentaje acumulado puede cobrarse posteriormente cuando se presenta la Libreta y se acredita el cumplimiento de las condiciones exigidas.

En septiembre, sobre una AUH total de $154.031, el 20% retenido representa $30.806 por hijo. Esto es importante al calcular cuánto dinero recibe una familia en septiembre. Los $154.031 corresponden al valor total de la prestación, pero no representan el número que llega a la cuenta bancaria todos los meses.

Qué pasa si tenés dos o más hijos

La cantidad de hijos modifica principalmente el valor de la Tarjeta Alimentar y también puede aumentar el monto del Complemento Leche si más de un menor cumple con la condición de edad. Para una familia con dos hijos alcanzados por la AUH, la prestación mensual directa ronda los $246.448, considerando el 80% de la asignación para cada menor. A eso se agregan $113.299 de Tarjeta Alimentar, por lo que el ingreso conjunto llega a unos $359.747 antes de incorporar otros conceptos que pudieran corresponder.

Con tres hijos, la AUH en mano alcanza los $369.672 y la Tarjeta Alimentar asciende a $149.425, con un total de $519.097. Si alguno de los menores tiene hasta 3 años, puede sumarse el Complemento Leche de $58.098 correspondiente a cada niño que reúna esa condición.

La Tarjeta Alimentar tiene un tope para familias con tres o más hijos, por lo que no aumenta indefinidamente a medida que crece la cantidad de menores. El Complemento Leche se determina según la cantidad de niños que se encuentren dentro del rango establecido por el Plan 1.000 Días.