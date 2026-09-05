Alpine sorprendió en el GP de Italia: Franco Colapinto largará 7° y Pierre Gasly se robó la pole

La escudería francesa tuvo cerró su mejor jornada clasificatoria en lo que va de la temporada. La largada será a las 10 horas.

Las mejoras implementadas por Alpine mostraron sus primeros frutos durante la clasificación del Gran Premio de Italia. Pierre Gasly sorprendió a todos y este sábado se quedó con la pole position de cara a la carrera que iniciará a las 10 horas. Por su parte Franco Colapinto cerró su último vuelta 8°, pero largará 7° por las sanciones de la FIA aplicadas al piloto de Mercedes Benz, Kimi Antonelli.

El francés logró una marca de 1:21.786 en su segundo intento de la Q3 en Monza. El francés de Alpine superó por apenas 0.060 a George Russell ( Mercedes), que registró 1:21.846. El podio lo completa Oscar Piastri ( McLaren), con un tiempo de 1:21.966, por lo que largará desde la segunda fila junto al británico.

Colapinto selló su mejor clasificación de la temporada. Marcó 1:22.220 y terminó como el octavo piloto más rápido de la clasificación. Además, consiguió el mejor tiempo del primer sector de toda la clasificación , con un registro de 26.779. Su vuelta quedó a 0.434 segundos del tiempo de Gasly.

"Una sorpresa del equipo. No es que esperáramos hacer la pole", declaró Colapinto tras la finalización de la Q3 y agregó: "Creo que 8º era un muy buen resultado para nosotros ayer y hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos (...) Obviamente que con con ganas de mañana hacer una buena carrera".

El argentino también tuvo palabras de elogio para su compañero de equipo, que logró una clasificación histórica en un circuito que ya lo vio ganador con la escudería Alpha Tauri en 2020: "Gran laburo de Pierre y del equipo para hacerlo".

"Pierre daba saltos más grandes que yo, y yo no hacía las mejoras, no encontraba esas mejoras que que él tenía", analizó sobre su rendimiento el pilarense. "Creo que un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión. No le encontré a la vuelta cuando iba mejorando la pista y eso fue un poco lo que me faltó. Es parte de la experiencia y también lo que tengo que aprender de un piloto experimentado como Pierre", sentenció.

El fin de semana de Franco Colapinto en italia

Los resultados de Alpine llegaron luego de que la escudería tuviera sensaciones encontradas durante las prácticas libres. El sábado cerró de manera positiva para el argentino, que había terminado 10° con un tiempo de 1:23.101, mientras que su compañero Pierre Gasly fue noveno con 1:22.898.

El rendimiento mostrado por Alpine en la FP3 permitió que la escudería colocara a sus dos autos dentro del Top 10. Colapinto, además, volvió a mostrarse competitivo después de haber terminado 9° en la FP1 y 11° en la FP2.

En la última práctica, el argentino comenzó con neumáticos medios nuevos y salió temprano a pista. Durante los primeros minutos trabajó junto a Gasly en la succión, un aspecto importante en un circuito caracterizado por sus largas rectas. Después de siete vueltas, su mejor registro era de 1:23.766. Más tarde volvió a salir con el mismo compuesto para trabajar en ritmo de carrera y llegó a completar 16 giros.

FP3 CLASSIFICATION



Russell in the box seat heading into qualifying#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/BUrCsv92dT — Formula 1 (@F1) September 5, 2026

Para la simulación de clasificación, Colapinto colocó neumáticos blandos y marcó 1:23.101. Ese tiempo inicialmente lo llevó al octavo lugar y fue conseguido sin contar con succión.

Con las mejoras del resto de los pilotos, finalmente quedó décimo, a 882 milésimas del Mercedes de George Russell, que fue el más rápido. Gasly, por su parte, terminó noveno.

Más atrás en el tiempo, el pasado viernes, Alpine puso en el auto de Colapinto el paquete de mejoras que Gasly ya había llevado en Zandvoort y las sensaciones del pilarense venían en alza. El argentino comenzó el fin de semana con un noveno puesto en la FP1, donde registró 1:24.028 con neumáticos medios. Sin embargo, sufrió una pérdida de potencia cuando buscaba su vuelta rápida con blandos y no pudo completar la simulación de clasificación. Según había señalado, tenía margen para bajar hasta cinco décimas su registro.

pic.twitter.com/LV9NhjsFQH — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 5, 2026

En esa primera práctica también se mostró conforme con el rendimiento del auto en las tandas largas: “El FP1 había sido muy positivo, el long run había sido muy bueno. Con las medias había hecho un tiempo muy rápido y tenía mucho para mejorar”, explicó después de bajarse del Alpine.

Las sensaciones cambiaron durante la FP2. Colapinto completó 27 vueltas y mejoró su tiempo hasta 1:23.619, pero terminó 11° y no encontró el mismo funcionamiento del auto: “Estamos un poquito perdidos. Creo que dimos un paso para atrás”, reconoció.

La tercera práctica, sin embargo, volvió a mostrarlo dentro del Top 10 y dejó a Alpine con sus dos autos entre los diez mejores de la sesión.

Cómo es el circuito de Monza

El Autodromo Nazionale di Monza tiene 5,793 kilómetros y 11 curvas. Es uno de los trazados más rápidos del campeonato y se caracteriza por sus largas rectas, que llevan a los equipos a reducir al mínimo la carga aerodinámica para conseguir mayor velocidad.

Entre sus principales sectores aparecen la Variante del Rettifilo, la Variante della Roggia, las dos curvas de Lesmo, la Variante Ascari y la Curva Alboreto, conocida como Parabolica.

La carrera tendrá 53 vueltas, con una distancia total de 306,72 kilómetros. El récord oficial es de 1:20.901, establecido por Lando Norris en 2025.

GP de Italia 2026: cronograma

Sábado 5 de septiembre

Prácticas libres 3: 07:30 - Finalizada

Clasificación: 11:00 - Finalziada

Domingo 6 de septiembre