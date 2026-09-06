Feriado del lunes 7 de septiembre: a qué vecinos de la provincia de Buenos Aires beneficia + Agregar ámbito en









Varios habitantes de la provincia podrá disfrutar de un asueto poco conocido que les otorgará un merecido descanso.

Septiembre trae novedades que beneficiarán a muchos bonaerenses. Depositphotos

El calendario de feriados de septiembre no es el mejor para los argentinos a nivel nacional, ya que no trae novedades que beneficien a todo el país. Para suerte de algunos, el panorama es otro al mirar las festividades locales, con un lugar en particular cuyos habitantes sí podrán disfrutar de un merecido descanso.

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Un municipio de la provincia de Buenos Aires tendrá una oportunidad única, ya que iniciará el noveno mes de 2026 con un fin de semana largo. Esta celebración no será para todos, pero aun así permitirá que un gran número de habitantes pueda planificar una escapada rápida o relajarse en sus hogares.

Este tipo de jornadas resulta perfecto para organizar una escapada rápida y aprovechar el fin de semana largo. Freepik Qué municipio bonaerense tendrá fin de semana largo el 7 de septiembre Cabe remarcar nuevamente que esto no integrará el calendario de feriados a nivel nacional y solo regirá en la provincia de Buenos Aires, más específicamente en el municipio de San Fernando. Esto se debe a la jornada patronal correspondiente a Nuestra Señora de Aránzazu, patrona del distrito.

De esta forma, los habitantes del partido del norte bonaerense gozarán de un fin de semana largo. El sábado 5 y domingo 6 de septiembre podrán sumarse al lunes 7, permitiendo así tres días para planificar una escapada rápida en caso de verse beneficiados por la conmemoración.

Otra opción es aprovechar estos días de descanso para quedarse en el hogar y recuperar fuerzas. Freepik El motivo histórico Detrás de la festividad de Nuestra Señora de Aránzazu La historia de Nuestra Señora de Aránzazu en San Fernando se remonta a los primeros pobladores vascos que llegaron a la zona. Fueron ellos quienes llevaron consigo la devoción por esta virgen, originaria de Guipúzcoa, donde la tradición cuenta que su imagen fue encontrada en 1469 por el pastor Rodrigo de Balzategui.

Con los años, Aránzazu quedó ligada de lleno a la historia del distrito. El pueblo comenzó a crecer alrededor de la iglesia desde comienzos del siglo XIX y la parroquia todavía ocupa un lugar central frente a la Plaza Mitre. Esa presencia se mantiene cada septiembre con las fiestas patronales, que incluyen una procesión por las calles de San Fernando y una misa en honor a la Virgen. Cómo funcionarán las escuelas, trámites y servicios en San Fernando Las escuelas serán uno de los lugares donde más se notará la jornada patronal. El calendario escolar bonaerense contempla la suspensión de actividades cuando se celebra la fiesta patronal de una ciudad o distrito, por lo que ese día no habrá clases en los establecimientos educativos de San Fernando. También habrá cambios en la actividad pública. La resolución de la Provincia establece un día no laborable para la Administración Pública y el Banco Provincia, mientras que para comercios, industrias y otras actividades privadas el feriado es optativo. En esos casos, cada empleador podrá decidir si trabaja con normalidad. En cuanto a los servicios municipales, la resolución provincial no fija un esquema específico para prestaciones como la recolección, los centros de salud, los polideportivos u otras dependencias locales. Su funcionamiento queda sujeto a la organización que disponga el Municipio para la jornada.