El clima en el AMBA encara una jornada soleada, a la espera de lluvias y máxima de 14 grados durante este sábado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por vientos, nieve y Zonda para 13 provincias.
Sol en el AMBA y regreso del frío: cómo seguirá el tiempo en el resto del país
El AMBA encara una jornada de sol a la espera de chaparrones. El SMN indicó nieve, vientos y Zonda para el norte del país.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN anunció para este sábado marcas entre los 7 y 14 grados, con posibles chaparrones por la tarde (10% a 40%) y nubosidad a la noche. El domingo la mínima será de 3 grados y la máxima de 12, con el cielo parcialmente nublado, y bajo condiciones similares para el comienzo de la semana.
Alerta por nieve, vientos y Zonda: las provincias afectadas
El organismo alertó por la presencia de nieve en Mendoza y Neuquén, con una acumulación de entre 5 y 15 centímetros con los mayores valores hacia el oeste de la región. En las zonas más bajas la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve mezclada o lluvia.