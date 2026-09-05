Sol en el AMBA y regreso del frío: cómo seguirá el tiempo en el resto del país + Agregar ámbito en









El AMBA encara una jornada de sol a la espera de chaparrones. El SMN indicó nieve, vientos y Zonda para el norte del país.

El SMN anunció para este sábado marcas entre los 7 y 14 grados, con posibles chaparrones por la tarde.

El clima en el AMBA encara una jornada soleada, a la espera de lluvias y máxima de 14 grados durante este sábado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por vientos, nieve y Zonda para 13 provincias.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN anunció para este sábado marcas entre los 7 y 14 grados, con posibles chaparrones por la tarde (10% a 40%) y nubosidad a la noche. El domingo la mínima será de 3 grados y la máxima de 12, con el cielo parcialmente nublado, y bajo condiciones similares para el comienzo de la semana.





Del lunes al próximo viernes se espera un aumento progresivo de la máxima, que irá de 13 a 21 grados, como antesala de la llegada de la primavera el 21 de septiembre; mientras, las mínimas irán de 4 a 12 grados a la par de que no se esperan lluvias a la vista.

#PronosticodelTiempo

El invierno no se rinde. El aire antártico ya se encuentra cubriendo medio país y las temperaturas seguirán en caída.



Además, nos espera un fin de semana ventoso y con heladas.



Más info https://t.co/xQ6bZuqH6W pic.twitter.com/fAAE72XWqL — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 5, 2026 Alerta por nieve, vientos y Zonda: las provincias afectadas El organismo alertó por la presencia de nieve en Mendoza y Neuquén, con una acumulación de entre 5 y 15 centímetros con los mayores valores hacia el oeste de la región. En las zonas más bajas la precipitación puede ser en forma de lluvia y nieve mezclada o lluvia.





Por su lado, el viento aplicará para Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro. Con dirección desde el sector oeste, sus velocidades serían de hasta entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.





Finalmente, el Zonda llegará a Salta y Jujuy con con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.