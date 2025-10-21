Alerta amarilla por vientos fuertes, tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA







La Provincia sufrirá un brusco descenso de la temperatura e intensa actividad eléctrica, sobre todo en el sur y oeste del territorio bonaerense.

Fuertes tormentas llegarán a la Provincia durante el fin de semana Mariano Fuchila

La segunda mitad de octubre avanza con un clima atípicamente cálido en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las temperaturas continúan rozando los 30 °C, más propias del verano que de la primavera.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas entre 18 °C y 28 °C, y vientos del norte de hasta 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El miércoles mantendrá el ambiente templado, con mínima de 18 °C y máxima de 27 °C, aunque el cielo estará mayormente cubierto y podrían registrarse chaparrones aislados por la tarde.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo en Buenos Aires y otras provincias El jueves volverá el sol y el calor, con una máxima prevista de 30 °C, pero hacia el viernes se espera un marcado descenso térmico: la máxima no superará los 23 °C y se anticipan tormentas intermitentes durante toda la jornada.

Durante el fin de semana, el aire más fresco se hará sentir. El sábado tendrá temperaturas entre 15 °C y 20 °C, con posibles tormentas en las primeras horas del día, mientras que el domingo se presentará sin lluvias, con una mínima de 13 °C y máxima de 21 °C.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico Hacia el viernes se espera un marcado descenso térmico: la máxima no superará los 23 °C y se anticipan tormentas intermitentes durante toda la jornada. Mariano Fuchila En paralelo, el mapa de alertas del SMN muestra zonas bajo alerta amarilla por tormentas en el sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, gran parte de La Pampa, San Luis y el sur de Córdoba. Se esperan fenómenos localmente fuertes con abundante lluvia en cortos períodos, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de hasta 80 km/h, con acumulados de entre 20 y 50 mm. Además, el sur cordillerano de Mendoza se encuentra bajo alerta amarilla por vientos intensos del norte, con velocidades de hasta 50 km/h y ráfagas de 75 km/h. En la zona baja de Malargüe, rige también una advertencia por viento zonda, que podría reducir la visibilidad, elevar la temperatura y generar baja humedad. El SMN recomienda evitar actividades al aire libre, no refugiarse bajo árboles o postes eléctricos, y mantener despejados los desagües para prevenir anegamientos.