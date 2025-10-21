La segunda mitad de octubre avanza con un clima atípicamente cálido en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las temperaturas continúan rozando los 30 °C, más propias del verano que de la primavera.
Alerta amarilla por vientos fuertes, tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA
La Provincia sufrirá un brusco descenso de la temperatura e intensa actividad eléctrica, sobre todo en el sur y oeste del territorio bonaerense.
-
Vuelve el calor y trae lluvias: el pronóstico para los próximos días
-
Clima ventoso para este lunes, según Inumet
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas entre 18 °C y 28 °C, y vientos del norte de hasta 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
El miércoles mantendrá el ambiente templado, con mínima de 18 °C y máxima de 27 °C, aunque el cielo estará mayormente cubierto y podrían registrarse chaparrones aislados por la tarde.
Alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo en Buenos Aires y otras provincias
El jueves volverá el sol y el calor, con una máxima prevista de 30 °C, pero hacia el viernes se espera un marcado descenso térmico: la máxima no superará los 23 °C y se anticipan tormentas intermitentes durante toda la jornada.
Durante el fin de semana, el aire más fresco se hará sentir. El sábado tendrá temperaturas entre 15 °C y 20 °C, con posibles tormentas en las primeras horas del día, mientras que el domingo se presentará sin lluvias, con una mínima de 13 °C y máxima de 21 °C.
En paralelo, el mapa de alertas del SMN muestra zonas bajo alerta amarilla por tormentas en el sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, gran parte de La Pampa, San Luis y el sur de Córdoba. Se esperan fenómenos localmente fuertes con abundante lluvia en cortos períodos, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de hasta 80 km/h, con acumulados de entre 20 y 50 mm.
Además, el sur cordillerano de Mendoza se encuentra bajo alerta amarilla por vientos intensos del norte, con velocidades de hasta 50 km/h y ráfagas de 75 km/h. En la zona baja de Malargüe, rige también una advertencia por viento zonda, que podría reducir la visibilidad, elevar la temperatura y generar baja humedad.
El SMN recomienda evitar actividades al aire libre, no refugiarse bajo árboles o postes eléctricos, y mantener despejados los desagües para prevenir anegamientos.
Dejá tu comentario