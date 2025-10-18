Sábado soleado en el AMBA y alerta por tormentas: cómo estará el clima el Día de la Madre







El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene un cielo de sábado con sol y mínima de 12 grados, como previa al Día de la Madre. Por su lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja para el norte del país por tormentas.



Para el sitio especializado Meteored, el viento norte será protagonista durante el domingo de las Madres, con ráfagas de entre 40 km/h y 60 km/h en el sur de Córdoba, La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires.

Sin embargo, su intensidad en el resto del país será "mucho más moderada", con brisas "suaves" para zonas como el norte, el Litoral y el centro.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Para este sábado, se espera un día soleado con registros térmicos entre los 12 y 22 grados. Por su lado, el Día de la Madre, que se celebra este domingo 19 de octubre presente condiciones estabilizadas, con mismas temperaturas y nubosidad en aumento sin pronóstico de lluvias.

Dicha estabilidad contará con un cambio en la circulación del viento, que rotará del sector sur al norte con un consecuente "ascenso térmico y una amplitud de temperaturas considerable entre la mañana y la tarde", indicó Meteored.

Este incremento será propicio para reuniones y celebraciones al aire libre. Durante el lunes, se espera el ingreso de viento del Norte luego rotando desde el Noreste. Esto iniciará un ciclo de aumentos en la nubosidad y temperatura, con franjas entre los 14 y 24 grados. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/1979307064754077775&partner=&hide_thread=false Día de la #Madre en Argentina : ¿cómo estará el tiempo durante el domingo 19 en cada zona del país?



Repasamos con @leodebenedictis las claves a tener en cuenta para celebrar https://t.co/yXfRM61soZ pic.twitter.com/KLjP99cpCY — Meteored.com.ar (@MeteoredAR) October 17, 2025 Alerta por tormentas fuertes: cuáles son las provincias afectadas El organismo emitió dos alertas para el norte del país por tormentas: en primer lugar, la amarilla aplica para el sur de Jujuy, gran parte de Salta y Tucumán. Allí, se espera una actividad "fuerte" con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas de hasta 90 km/h. La precipitación acumulada estima es de entre 20 y 50 mm. Por otro lado, una alerta naranja rige para el centro salteño, con actividad "severa" y de valores de acumulación entre 60 y 120 mm.