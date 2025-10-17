Alerta amarilla y naranja por tormentas, granizo y ráfagas intensas: cómo seguirá el clima en el AMBA y cuáles son las provincias afectadas







El AMBA encara una jornada pasada por agua con mínima de 16. El SMN emitió dichas alertas para el norte del país y se espera una actividad "intensa y severa".

La mañana de este viernes encara una jornada con chaparrones y mínima de 16 grados. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada lluviosa con una mínima de 16 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja para nueve provincias del norte, a la espera de actividad eléctrica y granizo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para este viernes, el SMN pronosticó chaparrones desde la madrugada y hasta el resto de la mañana. Para la tarde, se espera que avance hacia tormentas aisladas y mejorando a la noche. Las temperaturas, además, tendrían un leve descenso, con marcas de entre 16 y 22 grados.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El sábado anticipa un cielo algo nublado en la madrugada y ligeramente nublado en la mañana-tarde. Por su parte, la noche tendrá un cielo parcialmente nublado y las térmicas estarán entre los 10 y 22 grados.

Este domingo se celebra el Día de la Madre y para esa fecha se esperan buenas condiciones con temperaturas cálidas pero no agobiantes. La mínima sería de 12 grados y la máxima de 22.

El tiempo agradable se extendería al inicio de la nueva semana, con un lunes con nubosidad variable y un termómetro en ascenso, con 13 grados de mínima y 25 de máxima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1979139174792831062&partner=&hide_thread=false 17 OCT #Alertas para hoy:



#Tormentas

Lluvias intensas

50-100 mm con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h

20-50 mm con ráfagas ≥ 90km/h

Granizo



Más información y recomendaciones:https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/SLpJQLjdK4 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 17, 2025 Alerta por tormentas: cuáles son las provincias afectadas El organismo indicó alerta amarilla por tormentas para las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, norte de Chaco, Formosa y Santa Fe, y sur de Corrientes, y se espera que las mismas estén "acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas" de hasta los 90 km/h. Se espera una precipitación acumulada entre 20 y 50 mm. Por otro lado, rige también una alerta naranja para Misiones, norte de Corrientes, sur de Formosa y Chaco, Tucumán, la franja central salteña y sur de Jujuy: allí se esperan "tormentas fuertes o localmente severas" con valores acumulados de entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.