El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada lluviosa con una mínima de 16 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja para nueve provincias del norte, a la espera de actividad eléctrica y granizo.
Alerta amarilla y naranja por tormentas, granizo y ráfagas intensas: cómo seguirá el clima en el AMBA y cuáles son las provincias afectadas
Alerta amarilla por tormentas y lluvias: como seguirá el clima en el AMBA
Cielo cubierto para este jueves, según Inumet
Para este viernes, el SMN pronosticó chaparrones desde la madrugada y hasta el resto de la mañana. Para la tarde, se espera que avance hacia tormentas aisladas y mejorando a la noche. Las temperaturas, además, tendrían un leve descenso, con marcas de entre 16 y 22 grados.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El sábado anticipa un cielo algo nublado en la madrugada y ligeramente nublado en la mañana-tarde. Por su parte, la noche tendrá un cielo parcialmente nublado y las térmicas estarán entre los 10 y 22 grados.
Este domingo se celebra el Día de la Madre y para esa fecha se esperan buenas condiciones con temperaturas cálidas pero no agobiantes. La mínima sería de 12 grados y la máxima de 22.
El tiempo agradable se extendería al inicio de la nueva semana, con un lunes con nubosidad variable y un termómetro en ascenso, con 13 grados de mínima y 25 de máxima.
Alerta por tormentas: cuáles son las provincias afectadas
El organismo indicó alerta amarilla por tormentas para las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, norte de Chaco, Formosa y Santa Fe, y sur de Corrientes, y se espera que las mismas estén "acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas" de hasta los 90 km/h. Se espera una precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.
Por otro lado, rige también una alerta naranja para Misiones, norte de Corrientes, sur de Formosa y Chaco, Tucumán, la franja central salteña y sur de Jujuy: allí se esperan "tormentas fuertes o localmente severas" con valores acumulados de entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.
