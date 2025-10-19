Alerta amarilla por fuertes vientos y Zonda para el Día de la Madre: cuáles son las provincias afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo estará el clima en la semana previa a las elecciones legislativas. Además emitió una alerta por fuertes vientos en varias zonas del país.

El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense para este domingo que se celebra el Día de la madre , prevé buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado, sumado a la presencia de viento. En tanto, en varias provincias hay alerta amarilla por la presencia del Zonda, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El clima en la ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía de hoy el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

Para el lunes se espera nuevamente buen clima , con cielo parcialmente nublado durante todo el día; junto con temperaturas de entre 13 y 25 grados.

El martes también tendría buenas condiciones: cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche, junto a marcas térmicas de entre 14 y 27 grados.

argentina-buenos-aires-clima Buenas condiciones para el AMBA en el cierre del fin de semana. Pixabay

Alerta amarilla por vientos fuertes y Zonda: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió alertas amarillas por vientos intensos y por viento Zonda en distintos puntos del país.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa calificó estas condiciones atípicas como “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según el parte publicado, las zonas afectadas por la alerta por vientos serán San Luis, La Pampa, La Rioja y sectores de Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, Córdoba, San Juan, Chubut y Catamarca. En estos casos se esperan velocidades aproximadas de entre 35 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora.

image Mapa de alertas para este fin de semana por vientos fuertes y viento Zonda. Servicio Meteorológico Nacional

El sur de la provincia de Mendoza, en tanto, estará bajo advertencia de nivel amarillo por viento Zonda, para donde se prevén velocidades aproximadas de entre 30 y 45 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 75. “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, expresó el organismo.

Frente a estos “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes: